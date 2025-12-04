Com Israel na corrida, quatro países retiram-se do festival da Eurovisão

Espanha, Holanda, Eslovénia e Irlanda não vão participar no Festival Eurovisão da Canção em 2026, em sinal de protesto pela participação de Israel. Em comunicado, a RTP confirma a participação de Portugal na competição europeia.

Em setembro, o presidente da RTVE, José Pablo López, disse numa publicação na rede social X, que “Espanha iria retirar-se da Eurovisão se Israel continuar no certame”. O país cumpriu a promessa. Com esta desistência, a “RTVE não transmitirá a final da Eurovisão nem as semifinais preliminares.” O festival celebra-se a 16 de maio do próximo ano, em Viena (Áustria).

O ministro da cultura espanhol, Ernest Urtasun, defendeu esta quinta-feira um “boicote desportivo e cultural” a Israel para impedir que eventos como a Eurovisão sejam usados ​​”para encobrir” as ações do país na Palestina.

Os Países Baixos foram os primeiros a reagir à decisão e já confirmaram que não vão participar na Eurovisão devido à participação de Israel, avançou a emissora AvroTros, concluindo que a participação é incompatível com seus valores públicos.

Também a eslovena RTV anunciou a saída da edição do festival do próximo ano. “A Eslovénia, juntamente com Espanha, Montenegro, Países Baixos, Turquia, Argélia e Islândia, solicitou uma votação secreta sobre a participação de Israel no Festival Eurovisão da Canção, mas esta não se realizou”, justificou a emissora eslovena esta quinta-feira.

“Aos nossos jornalistas não lhes foi permitido, nem lhes é permitido, entrar em Gaza, onde mais de 200 foram assassinados. No ano passado vimos que a atuação israelita era política. Lembrem-se, proibimos um cantor russo de atuar na Ucrânia. Em 2017, abrimos a caixa de Pandora em Estocolmo quando uma canção política venceu e desde então temos combatido a política na Eurovisão”, lembrou a presidente do conselho de administração, Natalija Gorscak.

“A nossa mensagem é: não participaremos se Israel estiver presente. Em nome das 20.000 crianças que morreram em Gaza”, acrescentou.

Já a RTP, no final da tarde desta quinta-feira, avançou que Portugal vai participar na competição. “Foi votada esta tarde em Assembleia Geral da EBU a alteração às regras de votação no Festival Eurovisão da Canção, edição de 2026, no sentido de reforçar a confiança e a transparência e garantir a neutralidade do evento. A RTP, assim como a larga maioria de países membros, votou a favor da alteração das regras que permitem que os países participem na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção com um maior grau de confiança nos resultados das votações”, assume a estação.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela EBU, a primeira aliança mundial de meios de comunicação social de serviço público, fundada em 1950, em cooperação com mais de 35 países, e da qual a Rádio e Televisão de Portugal (RTP) faz parte.

O concurso realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

(Notícia atualizada às 19h36 com mais informação)