Com o ano a chegar ao fim, quais foram as palavras mais pesquisadas no Google?

“Mundial de Clubes”, “Turbossexual” e “Diogo Jota” estão entre as palavras mais pesquisadas pelos portugueses no Google em 2025, com temas como “apagão” e “Elevador da Glória” a marcar também o ano.

Está a chegar ao fim o ano de 2025 e a Google divulgou o estudo anual com as palavras mais pesquisadas pelos portugueses ao longo do ano. Este foi um período marcado por várias eleições, pelo crescimento da inteligência artificial e pela partida de figuras públicas relevantes.

De modo geral, a palavra mais pesquisada pelos portugueses foi “Mundial de Clubes”, numa edição histórica que contou com um formato inédito de 32 equipas, realizado nos Estados Unidos, e em que os ingleses do Chelsea se sagraram vencedores. Em seguida, surge a palavra “apagão”, relacionada com o dia 28 de abril, quando Portugal e Espanha ficaram várias horas sem eletricidade. Entre os termos mais pesquisados destacam-se ainda “eleições legislativas”, “eleições autárquicas”, “Papa Leão XIV” e “Elevador da Glória”.

A inteligência artificial, um dos temas mais emergentes do momento, também gerou grande interesse, com os portugueses a pesquisarem no Google termos como “IA para criar imagens”, “IA para fazer trabalhos académicos grátis”, “IA para PME” e “IA para programar”.

Entre os pedidos de ajuda mais frequentes feitos pelos portugueses ao Google, destacam-se questões práticas e de interesse geral. Muitos quiseram saber “Como saber onde votar?”, refletindo o envolvimento cívico em ano de eleições. Outros procuraram compreender melhor a cidade e os serviços públicos, com pesquisas como “Como funciona o Elevador da Glória?”. Os portugueses também mostraram interesse em questões financeiras e tecnológicas, perguntando “Como funciona o IRS Jovem?”, e curiosidades sobre plataformas digitais, sobre “Como funciona o OnlyFans?”.

Quando os portugueses recorreram ao Google em busca de esclarecimento sobre termos e conceitos, a pergunta mais frequente foi “O que é turbossexual?”. O termo ganhou popularidade no início de 2025, graças ao filho do ator Diogo Infante, Filipe La Cerda, que explicou que se refere à paixão por carros. Entre outras dúvidas populares estiveram também “O que é uma flotilha?”, “O que é bebé reborn?” e “O que é moção de censura?”.

O futebol é um tema que continua a gerar grande entusiasmo a nível nacional e, entre os futebolistas, o nome mais pesquisado foi o de Richard Ríos, médio colombiano que chegou ao Benfica neste verão vindo do Palmeiras, e cuja transferência se tornou a mais cara da história do Benfica (27 milhões de euros). Outros nomes que também geraram grande interesse foram Luuk de Jong, Bruma, Sudakov e o ex-Sporting Viktor Gyökeres.

Já na categoria de entretenimento, a palavra mais pesquisada foi “Anora”, que venceu o Oscar de Melhor Filme de 2025. Outras produções que também geraram grande interesse foram “Big Brother”, “Squid Game” e “Rabo de Peixe”.

O ano de 2025 ficou ainda marcado pela partida inesperada de várias figuras públicas. Entre os mais pesquisados esteve Diogo Jota, internacional português que faleceu a 3 de julho num acidente de viação em Espanha, juntamente com o irmão André Silva. Outras personalidades que nos deixaram ao longo do ano e que estão entre as mais pesquisadas incluem Jorge Costa, Nuno Guerreiro e o Papa Francisco.