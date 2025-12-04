Comissão Europeia e BEI aliam-se para financiar gigafábricas de IA

O Banco Europeu de Investimento e a Comissão Europeia comprometeram-se a financiar a criação de gigafábricas de inteligência artificial (IA) na União Europeia (UE), instalações gigantes para treinar e operar modelos em grande escala.

Em causa está um memorando de entendimento assinado esta quinta-feira em Bruxelas, no qual o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o executivo comunitário se comprometem a “angariar recursos para acelerar a capacidade da Europa em matéria de computação avançada e IA”.

“O objetivo é criar até cinco gigafábricas de IA em grande escala, centros de dados e computação essenciais para treinar modelos de última geração e reforçar a liderança tecnológica da Europa”, indicam as instituições em comunicado.

Uma gigafábrica de IA é como uma fábrica enorme onde computadores superpotentes trabalham juntos para formatar “cérebros digitais”.

A ideia é que estes megaprojetos na UE permitam “treinar os modelos de IA mais complexos e de grande dimensão, que requerem uma infraestrutura informática extensa para avanços em domínios como a medicina, as tecnologias limpas e o espaço”, é explicado.

Está previsto que cada uma das gigafábricas pensadas funcione com cerca de 100 mil dos chips de IA mais avançados, cerca de quatro vezes mais do que a geração atual de fábricas de inteligência artificial. A nova geração de gigafábricas seguirá as 19 fábricas de IA que já estão a ser criadas na Europa com financiamento da UE.

Em fevereiro de 2025, a Comissão Europeia comprometeu-se a mobilizar 20 mil milhões de euros de investimento para criar até cinco gigafábricas de IA em toda a UE.

Agora, cabe ao BEI “explorar possibilidades de complementar as subvenções com empréstimos para estimular o investimento privado e criar uma infraestrutura de IA robusta para startups, investigadores e indústria europeus”, é ainda indicado na informação hoje publicada.

O BEI é a instituição financeira a longo prazo da União Europeia, detida pelos seus Estados-membros, para suportar investimentos em prioridades fundamentais como digitalização e inovação tecnológica, entre outras.

A UE já iniciou a construção de infraestrutura de IA em grande escala, com iniciativas espalhadas por diversos países, mas ainda não alcançou algo equivalente a gigafábrica.

Além das verbas públicas, surgem também no espaço comunitário investimentos privados, como o megaprojeto anunciado pela Microsoft em Sines, com Portugal a poder tornar-se num dos principais parques de gigafábricas de IA da Europa por esta aposta de quase nove mil milhões de euros.