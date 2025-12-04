ERC alerta para falta de preparação eficaz contra a desinformação

"A nível europeu a ameaça é tal maneira crescente que os mecanismos desenvolvidos não são proporcionais ao problema", salientou Carla Martins, vogal do Conselho Regulador da ERC.

A vogal do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) Carla Martins alertou esta quinta-feira para a falta de preparação eficaz para se lidar contra a desinformação. “Não estamos preparados, neste momento, para atuar de forma eficaz contra a disseminação de desinformação“, afirmou à Lusa a vogal do Conselho Regulador da ERC, no evento “Políticas Públicas, Jovens e Educação para os Media”, que decorreu na Universidade Lusófona, em Lisboa.

Carla Martins considera que a rápida proliferação de desinformação e o seu demorado combate, contribuem para “um problema muito complexo (…) que está a crescer a nível europeu”. “A nível europeu a ameaça é tal maneira crescente que os mecanismos desenvolvidos não são proporcionais ao problema”, salientou a representante da ERC.

A vogal apontou as grandes plataformas digitais como “o centro do problema, porque permitem a distribuição de conteúdo desinformativo em grande escala, o que aumenta a sua responsabilidade“. Neste sentido, a responsável defendeu uma plataforma colaborativa com várias entidades, como acontece em tempo eleitoral, para se sinalizar conteúdos informativos manipulados “de forma mais ágil”.

A entidade reguladora tem vindo a apostar na colaboração com observatórios académicos, desenvolvendo um trabalho que começou nas eleições europeias, continuou nas legislativas e está, agora, em curso, durante dois meses, nas presidenciais, em parceria com o LabCom, da Universidade da Beira Interior (UBI). O projeto acompanha e monitoriza o fenómeno da desinformação, com base na comunicação dos partidos.

Nas últimas eleições legislativas, foram identificadas 16 situações, que resultaram em nove processos abertos pela ERC relacionados com desinformação. Desta forma, Carla Martins defende ainda que “quanto mais houver uma consciencialização para a exposição a este tipo de conteúdos, menos eficaz se torna a sua difusão”.