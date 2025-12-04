Espanhola Miranza ‘espreita’ negócio das óticas em Portugal com aquisições em Guimarães e Porto

A Miranza, grupo oftalmológico espanhol com mais de 40 centros em Portugal, Espanha e Andorra, anunciou esta quinta-feira que comprou a Oftalmocenter, um centro especializado localizado tem Guimarães.

Com esta aquisição, o grupo espanhol passa a contar com duas clínicas em território português, depois de ter comprado em maio deste ano a Clínica Oftalmológica das Antas, agora designada Miranza Coantas. Localizada no centro do Porto e dirigida por Manuel Monteiro Pereira, a primeira clínica da Miranza em Portugal conta com uma área superior a 300 metros quadrados e um corpo clínico com mais de 20 anos de experiência na área da saúde ocular.

Em comunicado, a Miranza refere que a “colaboração entre os dois centros permitirá ampliar o portefólio de serviços, melhorar o acesso dos pacientes a tratamentos avançados e potenciar a eficiência operacional do Grupo no norte e na área metropolitana do Porto”.

Fundada por Luís Manuel Rodrigo Gonçalves, a Oftalmocenter é “atualmente o único centro monográfico de oftalmologia em Guimarães, com uma equipa composta por seis oftalmologistas e três optometristas, e um edifício de 150 metros quadrados com capacidade de expansão”.

“A integração da Oftalmocenter permitirá à Miranza aumentar a sua oferta de cuidados de saúde, bem como encaminhar intervenções cirúrgicas e procedimentos complexos para a Miranza Coantas, que dispõe de blocos operatórios com tecnologia de última geração”, realça o grupo.

O grupo oftalmológico espanhol assegura que “com as clínicas no Porto e em Guimarães, a Miranza avança na direção de um verdadeiro hub oftalmológico no norte do país”.

“Portugal é um mercado fundamental para a nossa estratégia ibérica,” acrescentou Ricardo Mateos, diretor de desenvolvimento corporativo da Miranza. “A combinação do talento do Dr. Gonçalves, da força clínica do Prof. Dr. Manuel Monteiro Pereira e das capacidades amplas do Grupo Miranza permite-nos oferecer um projeto diferenciador em Portugal, tanto para pacientes como para profissionais”.