Europ Assistance vai fazer mapeamento de barreiras à acessibilidade

A Europ Assistance lançou a iniciativa CareAbility com o objetivo de envolver os seus colaboradores na identificação de problemas de acessibilidade em espaços públicos, através da aplicação WeGlad. O projeto decorre em Portugal, Espanha e Itália e pretende contribuir para a melhoria da mobilidade urbana.

A ação integra a estratégia de responsabilidade ambiental, social e de governação (ESG) da empresa e está associada à iniciativa ThinkAbility, lançado em 2020, para promover a inclusão social e desafiar as perceções sobre as limitações das pessoas com deficiência.

A parceria com a aplicação WeGlad permite aos participantes sinalizar, num mapa digital, barreiras arquitetónicas como escadas sem acessibilidade, rampas inexistentes ou acessos estreitos, recorrendo a fotografias e a uma breve descrição. A informação é depois encaminhada pela plataforma para as entidades competentes, ficando também disponível num repositório público.

“O CareAbility reforça o nosso compromisso ESG ao envolver toda a organização na deteção de barreiras de acessibilidade”, explica Beatriz Calabria, Head of ESG Europ Assistance Mediterranean Region. “A inclusão começa a partir de dentro, e esta iniciativa permite-nos gerar conhecimento, agir sobre o ambiente e avançar para espaços verdadeiramente inclusivos”, afirma.

“CareAbility é uma iniciativa inovadora e multinacional impulsionada por uma equipa de gestão e uma comunidade que acredita firmemente num mundo mais acessível. De forma geral, as pessoas já estão mais conscientes e dispostas a impulsionar a mudança através de milhares de ações que podem parecer pequenas, mas que, juntas, são transformadoras”, afirma Petru Capatina, CEO e fundador da WeGlad.

A Europ Assistance está presente em Portugal há 30 anos e opera nas áreas de assistência automóvel, viagem, saúde, lar e família.