Galp investe 17 milhões em laboratório de inovação e descarbonização no Brasil

A Galp inaugurou esta quinta-feira um novo centro de investigação na cidade brasileira do Rio de Janeiro, num investimento de cerca de 17 milhões de euros para desenvolver projetos como descarbonização e produção de combustíveis de baixo carbono.

Em comunicado, o quinto maior produtor de petróleo e gás do Brasil, detalhou que o Laboratório para a Inovação e Descarbonização by Galp (Id.Lab), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem cinco mil metros quadrados, distribuído entre “laboratórios especializados, áreas de microscopia eletrónica de alta resolução, impressoras 3D para prototipagem, reatores catalíticos para captura e uso de CO2 e hidrogénio, espetrómetros de massa e plantas-piloto completas de hidrotratamento e Craqueamento Catalítico Fluido (FCC)”.

Localizado no Centro de Tecnologia e Pesquisa instalado no LIPCAT, na Ilha do Fundão, o laboratório arranca com projetos dedicados a projetos desde atividades de exploração e produção (upstream), o refino e atividades de produção de produtos finais, como combustíveis de baixo carbono, para além de otimização de operações industriais, desenvolvimento de combustíveis sustentáveis e redução de emissões ao longo de toda a cadeia de produção energética.

Além disso o laboratório – que começa a operar com uma equipa de cerca de 70 investigadores, engenheiros e especialistas dedicados aos projetos financiados pela empresa e desenvolvidos em parceria com a UFRJ – passa a integrar a rede Id.Lab, “que opera uma unidade-irmã na refinaria de Sines, Portugal”, recordou o grupo.

A Galp prevê que o novo laboratório produza mais de 20 publicações científicas por ano, cinco novas patentes e que venha a tornar-se uma plataforma de transferência tecnológica para a indústria energética. “Aqui desenvolvemos tecnologias que impulsionam diretamente os negócios atuais, do upstream ao refino, e abrimos caminhos para novos vetores energéticos, como hidrogénio verde e combustíveis sustentáveis de aviação” destacou o responsável científico pelo Id.Lab, o professor João Monnerat.

Presente no Brasil desde 2000, a Galp está presente em vários projetos, entre os quais através de participações na bacia de Santos que tem a maior acumulação conhecida de petróleo e gás natural em águas ‘ultraprofundas’ do mundo. A Galp registou um lucro de 973 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 9% que no mesmo período de 2024, com um ‘recorde’ de 407 milhões de euros no terceiro trimestre (+53%).