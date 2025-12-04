Impresa marca AG para autorizar injeção de 17,3 milhões dos italianos

Dona da SIC dá mais um passo para a entrada do grupo de media italiano: convocou acionistas para uma assembleia geral extraordinária no dia 29 para autorizar aumento de capital de 17,3 milhões.

A Impresa marcou para o dia 29 de dezembro uma assembleia geral extraordinária para os acionistas autorizarem o conselho de administração liderado por Francisco Pedro Balsemão a avançar com o aumento de capital de 17,325 milhões de euros a ser subscrito pelo grupo italiano Media For Europe (MFE).

Esta é uma das três condições precedentes para a concretização do acordo de investimento anunciado no final do mês passado entre a Impreger, holding da família Balsemão e que controla 58,75% da dona da SIC e Expresso, e o grupo de media da família Berlusconi.

No âmbito deste negócio, a MFE passará a deter 32,934% da Impresa por via da subscrição das novas ações que serão emitidas no aumento de capital a um preço unitário de 21 cêntimos – acima da atual cotação de 20,6 cêntimos. Já a Impreger verá a sua participação reduzida para 33,738%.

A par do aumento de capital, entre outros pontos, os acionistas vão ainda deliberar sobre a supressão do direito de preferência no aumento de capital dos atuais detentores de capital da Impresa –- visto que a operação se destina à injeção de fundos da parte dos italianos.

O acordo de investimento entre as duas partes está ainda dependente da confirmação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de que a MFE não terá de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a totalidade do capital da Impresa e também da confirmação de que os bancos credores não vão alterar os termos dos financiamentos que celebraram com a Impresa.

A expectativa da Impresa é que estas condições se verificam no prazo máximo de dois meses.

Concretizado o aumento de capital, que avalia a Impresa em 52,6 milhões de euros, Impreger e MFE assinarão um acordo parassocial para estabelecer as regras e deveres para a convivência dos dois acionistas de referência na estrutura de capital da Impresa.

Para a família Balsemão, o cheque dos italianos é oxigénio vital para enfrentar uma situação financeira desafiante com que o grupo — com dívidas de 145 milhões de euros — vive desde há algum tempo.

Já o grupo italiano fundado pelo histórico Silvio Berlusconi aposta em Portugal para continuar a expansão no mercado europeu, onde já conta com presença, além de Itália, em Espanha, Alemanha, Áustria e Suíça.

“Os grandes investidores publicitários consideram Espanha e Portugal como um único mercado e, graças a esta nova parceria com a Impresa e a Mediaset España, iremos reforçar ainda mais o nosso posicionamento no mercado europeu”, frisou Pier Silvio Berlusconi, filho do fundador e CEO da MFE, após o anúncio do acordo.