João Paulo Correia acusa Menezes de apresentar “números de conveniência” para atacar gestão PS em Gaia

O Partido Socialista não conhece a origem dos números apresentados nesta quinta-feira pelo vereador das Finanças da coligação PSD/IL em Gaia, mas apenas os constantes no relatório relativo às contas do anterior mandato, apresentado na reunião de Câmara de 3 de novembro, por Luís Filipe Menezes, presidente eleito a 12 de outubro.

Apesar de assegurar desconhecer a natureza dos valores apresentados pelo vereador das Finanças, João Paulo Correia, cabeça de lista socialista nas autárquicas e vereador eleito, considera-os “números de conveniência”.

Mesmo dizendo não querer abordar os números indicados pelo Executivo e que apontam para alegadas “contas ruinosas e catastróficas” encontradas na autarquia, o socialista salienta que um compromisso assumido não é obrigatoriamente dívida, exemplificando com um centro de saúde em construção, que é compromisso assumido, mas ainda não se transformou em dívida efetiva.

Depois do ataque desferido pelo Executivo municipal de Luís Filipe Menezes à herança deixada pelo PS em Vila Nova de Gaia, o atual vereador do PS, ex-secretário de Estado da Juventude e Desporto no Governo entre 2022 e 2024, assegura ao ECO/Local Online não ter falado com Eduardo Vítor Rodrigues, presidente durante praticamente 12 anos, nem com Marina Mendes, que passou de vice a presidente quando Eduardo Vítor Rodrigues foi condenado a perda de mandato, em junho deste ano.

Nesta quinta-feira, Fernando Machado, vereador com os pelouros da gestão financeira e património, acusou a gestão socialista de Gaia de um legado financeiro com “contas ruinosas, catastróficas”, com 122 milhões de euros para pagar até final deste mês e um saldo negativo de seis milhões de euros para o orçamento ainda a ser construído.

O vereador socialista, que entre 2013 e 2022 foi presidente da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Gaia, diz que não sentiu necessidade de contactar os anteriores presidentes da Câmara por entender ser suficiente ler o documento com as contas intercalares da Câmara, apresentadas no início de novembro por Luís Filipe Menezes – documento decorrente da lei, que determina que um novo Executivo municipal apresente o balanço das contas como as recebeu na tomada de posse.

“Tenho o documento da Câmara de 3 de novembro. Há um mês, as contas eram extremamente positivas. Não havia uma fatura em atraso. O prazo médio de pagamento a fornecedores era de 12 dias e havia 93 milhões de euros na conta bancária e a liquidez aumentou de 230 para 360%”, defende João Paulo Correia.

O socialista afirma que “os números hoje [quinta-feira] apresentados não são oficiais”, considerando como oficial apenas o constante no documento de 3 de novembro.

“Não vou comentar números desconhecidos, não fazem parte de relatórios dos serviços, nem de alguma auditoria, não são oficiais. Não posso comentar números desconhecidos”. Correia insiste mesmo que “quem apresentou o documento na reunião de Câmara foi o atual presidente”.

João Paulo Correia não dissocia a reação do Executivo do comunicado lançado pelo PS de Gaia, em que critica o aumento de impostos decidido pelo Executivo.

O clima de tensão entre PS e PSD na autarquia gaiense, exponenciado pelo caso das acusações que levaram à perda de mandato do autarca socialista Eduardo Vítor Rodrigues por crime de peculato – decorrente da utilização da viatura oficial da autarquia para deslocações pessoais da família – ganhou nova dimensão nesta quinta-feira, com a conferência de imprensa do vereador das Finanças, Fernando Machado.

Além da perda de mandato de quem liderou a autarquia desde que Luís Filipe Menezes deixou a presidência, em 2013 – altura em que atingiu o limite de mandatos, recandidatando-se agora em 2025, com vitória sem maioria absoluta –, os socialistas enfrentam ainda um caso de alegada corrupção do ex-vice-presidente de Gaia.

Patrocínio Azevedo esteve já detido durante quase dois anos, sendo um dos arguidos da Operação Babel – no julgamento, que está a decorrer, o Ministério Público pede uma pena de oito a 12 anos de prisão para Patrocínio Azevedo e o advogado deste alega não haver provas de qualquer crime.

Em novembro foi ainda notícia a condenação de Luís Filipe Menezes por difamação a Eduardo Vítor Rodrigues devido a declarações nas redes sociais.