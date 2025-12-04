Loja do cidadão virtual já atendeu “mais de 60 mil” pessoas e quer retirar quatro milhões das lojas físicas

Gonçalo Matias, ministro adjunto e da Reforma do Estado, anunciou esta quinta-feira que a Loja de Cidadão Virtual, lançada a 12 de novembro, já registou “mais de 60 mil atendimentos”. Durante o briefing do Conselho de Ministros em que foi apresentada a Agenda Nacional para a Inteligência Artificial, o ministro sublinhou que o Governo pretende aumentar significativamente estes números através da “criação de novos serviços na Loja do Cidadão Virtual”.

O Executivo, que tem reiterado o compromisso de tornar os serviços públicos mais ágeis e de reduzir a burocracia, adiantou ainda que a expectativa é retirar das lojas físicas “entre 3 a 4 milhões de atendimentos por ano”, aliviando a pressão presencial e acelerando os processos para os cidadãos.

A Loja do Cidadão Virtual disponibiliza acesso a mais de 150 serviços. Para utilizar a plataforma, é necessário ter Chave Móvel Digital, que está associada ao número de telemóvel. Depois, basta escolher o serviço pretendido a partir de um amplo número de funcionalidades, tanto para cidadãos como para empresas.

De relembrar que, em outubro, o Governo apresentou um cargo inédito, o de CTO do Estado, assumido por Manuel Dias, ex-Microsoft, que terá como missão reformar os serviços da Administração Pública.