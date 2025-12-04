Macau vai ser “destino preferido” internacional das agências de viagens portuguesas em 2026

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) voltou a escolher Macau como Destino Preferido da associação em 2026, o que permitirá um reforço da parceria.

“Macau e a APAVT decidiram que não devem parar. É por isso que vos transmito com muita alegria que decidimos, Macau e a APAVT, que Macau seja o destino preferido internacional da APAVT ao longo de 2026“, afirmou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira no território.

O 50.º Congresso Nacional da APAVT, que decorre desde terça-feira em Macau, termina esta quinta-feira e contou com mais de mil profissionais, um número recorde, para debater o futuro do setor do turismo.

Macau acolheu pela sexta vez aquele que é considerado o maior congresso do setor do turismo nacional.

“Não posso estar mais feliz. Sabem da minha condição de último mandato. Cumpro um sonho que é voltar a Macau e voltar a trabalhar com Macau. (…) O Congresso tem sido, no meu entender, memorável do ponto de vista dos temas, mas também tem sido memorável do ponto de vista do número, é o maior de sempre, e tem sido memorável do ponto de vista da capacidade de acolhimento”, reforçou Pedro Costa Ferreira.

O Destino Preferido da APAVT é um programa “muito amplo”, que tem duas partes fundamentais, a comunicação e marketing, e que ajuda, desta forma, o destino eleito a promover-se.

“Significa que em todas as nossas presenças, teremos Macau junto connosco e, portanto, temos essa comunicação, acrescentou o presidente da associação, lembrando que desta forma há um reforço de uma relação com muitos anos.

“O regresso do Congresso à nossa cidade este ano e a designação de Macau, a par da China, Destino preferido para 2026, abrem caminho para continuarmos a trabalhar bem”, disse a diretora da Direção dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes.

A principal novidade em 2026 do Destino Preferido vai ser o lançamento de um programa de ‘e-learning’ (aprendizagem eletrónica) sobre Macau para agentes de viagens da Alemanha, Finlândia e Países Baixos, tal como o programa que foi lançado em Portugal em 2024.

O ‘e-learning’ será desenvolvido pela APAVT e pelo Turismo de Macau, em colaboração com a Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (European Confederation of Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations [ECTAA]).

Pedro Costa Ferreira lembrou ainda este congresso tem vários “significados especiais”, desde logo “por ser o sexto” em Macau e porque foi o escolhido “para acabar a comemoração do 75.º aniversário” da associação.

A APAVT diz ter acreditado 1.039 congressistas de 172 voos diferentes, congressistas que “vão agora a visitar várias províncias da China em colaboração com o Turismo de Macau”.

Plataforma de captação de turistas entre Portugal e China

A diretora da Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau quer que a cidade continue a ser uma plataforma de captação de turistas entre Portugal e a China.

“O trabalho desenvolvido nos últimos anos em parceria com a APAVT, para mostrar Macau e para abrir portas aos operadores turísticos e dinamizar os fluxos turísticos, é para continuar”, disse hoje Maria Helena de Senna Fernandes.

A responsável falava no encerramento do 50.º congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT). “Encerramos [um ciclo], mas vamos continuar com outros trabalhos, sendo que a designação de Macau como Destino Preferido [internacional da APAVT] para 2026 providencia o enquadramento para mantermos viva esta ligação“, lembrou.

A diretora da DST acrescentou, no encerramento, que “uma outra ideia fundamental” da região é que os operadores e agentes de viagens levem em mente a vantagem que têm em “aceder ao mercado do interior da China, tirando partido da plataforma proporcionada por Macau para criar itinerários e destinos”.

Os portugueses não têm necessidade de visto prévio para o interior da China até estadas de 30 dias.

“A parceria com a APAVT nos últimos três anos realmente tem sido uma das principais estratégias da nossa direção para dinamizar o mercado português, sendo que existiram uma série de iniciativas em conjunto, sobretudo, para reatar ligações com os operadores turísticos portugueses”, tinha também afirmado na quarta-feira.

Maria Helena de Senna Fernandes abordou os números obtidos, que, diz, “mostram bem esse caminho”. “Até outubro, o número de visitantes, tanto de Portugal como da Europa em geral, registou um aumento anual na ordem dos dois dígitos, recuperando para cerca de 80% dos valores do período pré-pandemia”, referiu.

Concretamente, Macau recebeu 3,47 milhões de visitantes em outubro, mais 10,8% do que no mesmo período de 2024 e o valor mais elevado de sempre para este mês.

O número de turistas que passou pelo território foi o mais elevado para qualquer mês de outubro desde que a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) começou a compilar dados mensais, em 1998, ainda durante a administração portuguesa.

A região semiautónoma chinesa também já tinha registado no mês anterior um máximo histórico para setembro: quase 3,8 milhões de visitantes, mais 9,8% do que no mesmo período de 2024.

Em 17 de janeiro, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau disse esperar entre 38 e 39 milhões de visitantes este ano.

Em agosto, Maria Helena de Senna Fernandes apontou como meta mais de três milhões de visitantes internacionais em 2025.

Nos primeiros 10 meses do ano, Macau recebeu quase 2,97 milhões de turistas vindos do estrangeiro, mais 14,9% do que no mesmo período de 2024.