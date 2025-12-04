Televisão

Mais de 600 mil telespectadores assistiram ao debate entre António José Seguro e Luís Marques Mendes

 + M,

O frente a frente, emitido na RTP1 e RTP Notícias, foi acompanhado por 618.265 telespectadores, de acordo com a análise da Dentsu Media para o +M.

O debate que colocou António José Seguro e Luís Marques Mendes em confronto na televisão pública reuniu pouco mais de 600 mil telespectadores à frente da televisão durante a noite desta quarta-feira. O 13º desta maratona de 28 debates nos canais de televisão em sinal aberto foi acompanhado por 554.766 telespectadores na RTP1. No canal de informação da estação pública, 60.056 acompanharam em direto e 3.443 em diferido.

O frente a frente mais visto continua a ser o que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes, visto por 1.242.261 telespectadores.

Veja aqui o calendário de todos os debates.

Televisão
António Filipe e Gouveia e Melo vistos por quase 800 mil

Transmitido pela TVI e pela CNN Portugal, o 12º desta maratona de debates foi acompanhado por 684.505 telespectadores no canal generalista, às quais de juntaram mais 102.434 no canal de informação.

+ M,

Presidenciais 2026
Debates com André Ventura vistos por 3,3 milhões

De acordo com a análise da Denstu Media para o +M, o também presidente do Chega participou até agora em três debates, que foram acompanhadas por um total de 3.301.227 pessoas.

+ M,

Presidenciais 2026
Debates das presidenciais já começaram. Veja o calendário

No total serão transmitidos 28 debates. O arranque acontece esta segunda-feira, com a TVI a colocar frente a frente André Ventura e António José Seguro. Confira o calendário completo.

+ M,