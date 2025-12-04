Mais de 600 mil telespectadores assistiram ao debate entre António José Seguro e Luís Marques Mendes

O frente a frente, emitido na RTP1 e RTP Notícias, foi acompanhado por 618.265 telespectadores, de acordo com a análise da Dentsu Media para o +M.

O debate que colocou António José Seguro e Luís Marques Mendes em confronto na televisão pública reuniu pouco mais de 600 mil telespectadores à frente da televisão durante a noite desta quarta-feira. O 13º desta maratona de 28 debates nos canais de televisão em sinal aberto foi acompanhado por 554.766 telespectadores na RTP1. No canal de informação da estação pública, 60.056 acompanharam em direto e 3.443 em diferido.

O frente a frente mais visto continua a ser o que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes, visto por 1.242.261 telespectadores.

Veja aqui o calendário de todos os debates.