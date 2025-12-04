MDS compra espanhola Marlow para reforçar seguros de caução

O Grupo MDS anunciou a integração da Marlow Caución Estructurada – corretora especializada em produtos e serviços quase financeiros, tais como cobertura de risco político, estruturação de coberturas financeiras, seguro de crédito e seguro de caução associado a contratação nacional e internacional – na sua operação em Espanha.

A Marlow gere programas de caução para multinacionais e grandes empresas que desenvolvem projetos em Espanha, Portugal, Angola, Roménia, países nórdicos, Brasil, Costa Rica, Austrália e Chile. Afirma no seu site deter a gestão de mais de 1.500 garantias em Espanha e mais de 500 a nível internacional.

Para José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS, “a integração da Marlow constitui mais um importante reforço da nossa atuação ibérica”, acrescentando ser a experiência da Marlow complementar à “oferta especializada que fortalece a capacidade internacional do Grupo para responder aos desafios dos clientes que operam em setores exigentes”.

Já Álvaro Mengotti, CEO da MDS Espanha, afirmou ser “um orgulho integrar uma equipa com o conhecimento técnico e a experiência internacional da Marlow. Esta operação permite-nos ampliar a oferta especializada, reforçar a nossa posição no mercado e acelerar o crescimento de um negócio que consideramos absolutamente estratégico”.

Os fundadores da Marlow, há 15 anos, José Carlos Marcos Jiménez e Juan López Calvo vão permanecer na empresa. Marcos é indicado como um profissional com ampla experiência em produtos seguradores e serviços quase financeiros e uma figura-chave no desenvolvimento de programas de garantias e na evolução do mercado de caução em Espanha. Calvo conta com mais de duas décadas de experiência no domínio da caução, do seguro de crédito e das soluções financeiras para empresas e como sócio da Marlow, impulsionou a expansão da corretora e o desenvolvimento de soluções avançadas de garantia no mercado espanhol e internacional.

A Marlow trabalha com todas as seguradoras e agências de subscrição em Espanha, bem como com algumas internacionais e, para os fundadores José Carlos Marcos e Juan López “unir a Marlow com a MDS significa levar o nosso know-how a um nível superior”.