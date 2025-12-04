Mexida no imposto sobre combustíveis ‘paga’ alterações da oposição ao Orçamento para 2026

A atualização da taxa aplicada no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em mais 2,4 cêntimos no gasóleo e 1,6 cêntimos na gasolina, publicada em Diário da República na passada sexta-feira, garante ao Governo mais cerca de 192 milhões de euros de receita no próximo ano do que aquilo que está previsto no Orçamento do Estado para 2026, aprovado com a abstenção do PS.

Desse montante, de acordo com os cálculos do Público (acesso pago) com base nos pressupostos de consumo de gasóleo e gasolina em 2026 utilizados pelo Conselho das Finanças Públicas, 129 milhões dizem respeito ao aumento da receita de ISP com o gasóleo, 27 milhões ao aumento de receita de ISP com gasolina e 36 milhões de euros ao acréscimo de receita com o IVA que incide sobre esses valores.

Isto é, antes de começar o novo exercício orçamental, o Governo liderado por Luís Montenegro já acrescentou à receita um valor que, por exemplo, compensa os cerca de 100 milhões de euros de impacto orçamental negativo, segundo contas do próprio primeiro-ministro, resultante das medidas impostas pelos partidos da oposição durante a discussão do OE na especialidade.