Modernização dos estádios da LALIGA impulsiona novas receitas e reforça o vínculo com as cidades

Os clubes da LALIGA continuam a trabalhar para transformar os seus estádios em plataformas capazes de integrar desporto, hospitalidade, entretenimento e atividade corporativa.

Num país onde o futebol é um motor de identidade cultural e uma ferramenta de atração para milhões de visitantes, as infraestruturas desportivas estão a consolidar-se como espaços multifuncionais que geram valor económico e social durante todo o ano. Nesta linha, o Gabinete de Clubes da LALIGA impulsiona e acompanha as entidades no desenvolvimento de projetos estratégicos que permitam modernizar os seus ativos e maximizar o seu rendimento. A recente viagem de exploração de infraestruturas realizada em Paris reuniu mais de trinta clubes para analisar em primeira mão modelos de gestão e exploração integral aplicados a recintos de referência.

Neste contexto, o Valencia CF avança num dos projetos com maior capacidade transformadora. O seu diretor de Marketing e Comercial, Jorge García, destaca que o novo Mestalla foi concebido para colocar a cidade no circuito internacional de grandes eventos. «O novo Mestalla é um estádio para acolher eventos de todo o tipo. Um estádio com capacidade para 70 000 espectadores colocará Valência novamente no mapa dos grandes concertos e eventos internacionais». García salienta que o recinto terá um funcionamento contínuo com impacto direto na economia local. «O estádio, claro, um estádio 365 dias por ano, criará empregos, oportunidades e riqueza para a cidade, não só em termos de impostos, mas também de empregos diretos e geração de negócios, tanto para o Valencia Club de Fútbol como para os residentes da zona, restauração ou hotéis». A proposta inclui dez níveis de hospitalidade, cerca de quinze salas preparadas para eventos em dias sem jogos, três restaurantes com esplanadas dedicados à gastronomia mediterrânica, uma zona exterior para adeptos com mais de 5000 metros quadrados, um museu da história do clube e uma megastore distribuída por dois pisos.

O Girona FC trabalha numa abordagem ligada ao desenvolvimento territorial. Albert Bagó, diretor de Estratégias e Novos Negócios, defende que a infraestrutura deve integrar-se na cidade e no seu tecido económico. «Somos um clube muito local e é essencial que estes grandes projetos não sejam apenas do clube, mas da cidade e da região. Gostaríamos que o projeto ajudasse as empresas locais durante a construção e também na exploração». Bagó insiste que o estádio deve estar ativo durante todo o ano. «Queremos oferecer alternativas de lazer e comerciais para a região além dos dias de jogo, que no final são a cada 15 dias. Queremos que o estádio seja um ativo vivo para Girona». Para isso, considera indispensável ampliar a oferta. «Um estádio aberto apenas uma vez a cada 15 dias não é rentável. Tem de haver gastronomia, lazer alternativo e espaços para que as empresas possam realizar eventos».

Em A Coruña, o RC Deportivo está a projetar uma infraestrutura com vocação multidisciplinar. Manuel Hallet Rodríguez, diretor de Expansão e Crescimento, explica que a proposta aposta em novas fontes de receita e em experiências ampliadas. «Estamos a projetar um projeto versátil, que permita diversificar as receitas e oferecer experiências que transcendam o futebol». A iniciativa articula-se em torno de áreas gastronómicas com identidade local, espaços culturais, zonas para eventos corporativos, instalações para ativação da marca e experiências imersivas relacionadas com o clube. Tudo isto sob uma abordagem de sustentabilidade estrutural. «A sustentabilidade não será um acréscimo. Será um eixo estrutural do projeto». Hallet destaca que esta transformação tem um efeito direto no território. «O nosso objetivo é que o projeto gere valor sustentável, tanto para o clube como para a cidade e o território. Com um estádio moderno e ativo, a capacidade de atrair eventos desportivos, culturais e empresariais aumenta significativamente. Isso significa mais visitantes, mais pernoites, mais consumo local e um posicionamento reforçado de A Coruña e sua área metropolitana como destino desportivo e de experiências».

Por seu lado, o CA Osasuna acelerou a diversificação das suas instalações com uma gama crescente de atividades. Iñigo Domeño, responsável pela Exploração do clube rojillo, explica que o estádio já acolhe iniciativas dirigidas a públicos muito distintos. «As ações que estamos a levar a cabo para diversificar as receitas relacionadas com a exploração das nossas instalações são diversas. No estádio, oferecemos visitas guiadas adaptadas a diferentes nichos, como degustações de vinho ou gincanas infantis, e também organizamos eventos corporativos, congressos, jantares de empresa, pré-casamentos e celebrações privadas». Além disso, Domeño salienta que o próximo objetivo «é incorporar eventos culturais de maior dimensão, como concertos e festivais de música, para continuar a expandir as nossas linhas de negócio e aproveitar ao máximo o potencial das nossas instalações». Por último, Domeño sublinha que esta expansão é articulada sem renunciar à identidade do clube. «Para nós, manter a nossa essência no estádio e preservar a nossa idiossincrasia como clube desempenha um papel fundamental. O Osasuna é muito mais do que um clube dentro de Navarra».

Os projetos dos clubes da LALIGA refletem assim uma tendência comum, concebendo os estádios como plataformas de desenvolvimento económico e social e espaços abertos à comunidade, capazes de atrair adeptos e investimentos durante todo o ano.