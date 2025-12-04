Montenegro diz que Governo está a construir um novo país que acredita em quem “vem por bem”

O primeiro-ministro garantiu esta quinta-feira que o Governo quer acolher os estrangeiros com humanismo, considerando que quem chega a Portugal tem de seguir regras e que está a ser construído um novo país que acredita nos que “vêm por bem”.

“Na política de imigração, nós salvaguardamos as pessoas. As pessoas que querem vir para Portugal trabalhar e que nós queremos que venham segundo as regras e que queremos acolher com dignidade, com humanismo, para que elas sejam felizes, para que elas contribuam para o desenvolvimento do nosso país, para que tenham uma oportunidade, para que se integrem bem, é isso que nós estamos a fazer”, afirmou.

Luís Montenegro falava aos jornalistas após uma missa em memória do fundador do PPD Francisco Sá Carneiro, na Basílica da Estrela, em Lisboa, após ser questionado sobre o novo regime de retorno de estrangeiros ilegais aprovado pelo executivo.

O primeiro-ministro enquadrou as políticas do executivo na matriz histórica da Aliança Democrática (coligação PSD/CDS-PP), segundo a qual, tal como há 45 anos, “o princípio e o fim da ação política é a pessoa”. Segundo Montenegro, o Governo está comprometido com a construção de um país que “não deixa ninguém para trás”, que acredita nos portugueses e nas pessoas que chegam ao país “por bem”.

“Nós estamos a construir um Portugal novo, forte, coeso, que não deixa mesmo ninguém para trás, que acredita nos portugueses e acredita nos que vêm para Portugal por bem”, declarou, acrescentando que, tal como Sá Carneiro, este Governo deixará um legado.