Morais Leitão participa em aquisição de centro de dados na Covilhã

A Morais Leitão assessorou a Asterion Industrial Partners, em colaboração com a Clifford Chance (Madrid), na aquisição do Data Center da Covilhã à Altice Portugal, por 120 milhões de euros.

O Data Center da Covilhã é um centro de dados, com 6,8 MW de capacidade instalada e com potencial arquitetónico, terrenos disponíveis e fornecimento de energia elétrica garantido para acomodar uma expansão de até 175 MW.

No âmbito da transação, a Altice Portugal permanecerá como principal cliente do Data Center, ao abrigo de um Master Services Agreement de longo prazo.

A equipa da Morais Leitão contou com uma equipa liderada pela sócia Diana Ribeiro Duarte, com a participação da associada coordenadora Rute Carvalho da Silva e da associada principal Catarina Almeida Andrade. A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2026, estando ainda dependente de aprovações regulatórias.