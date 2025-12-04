Morais Leitão participa em aquisição de centro de dados na Covilhã
A equipa foi liderada pela sócia Diana Ribeiro Duarte, com a participação da associada coordenadora Rute Carvalho da Silva e da associada principal Catarina Almeida Andrade.
A Morais Leitão assessorou a Asterion Industrial Partners, em colaboração com a Clifford Chance (Madrid), na aquisição do Data Center da Covilhã à Altice Portugal, por 120 milhões de euros.
O Data Center da Covilhã é um centro de dados, com 6,8 MW de capacidade instalada e com potencial arquitetónico, terrenos disponíveis e fornecimento de energia elétrica garantido para acomodar uma expansão de até 175 MW.
No âmbito da transação, a Altice Portugal permanecerá como principal cliente do Data Center, ao abrigo de um Master Services Agreement de longo prazo.
A equipa da Morais Leitão contou com uma equipa liderada pela sócia Diana Ribeiro Duarte, com a participação da associada coordenadora Rute Carvalho da Silva e da associada principal Catarina Almeida Andrade. A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2026, estando ainda dependente de aprovações regulatórias.
