“Neste Natal, a Auchan dá um bacalhau” para fortalecer proximidade com as famílias

 + M,

A campanha multimeios conta com a criatividade da Adagietto, a produção da Neighbor e o planeamento de meios da Essence MediaCom.

A Auchan Retail Portugal lança a sua campanha natalícia com a frase “Neste Natal, a Auchan dá um bacalhau”. Após um ano marcado pela junção da cadeia Minipreço à retalhista, o objetivo passa por amplificar o conceito de proximidade e reforçar os laços que unem a marca com os consumidores portugueses.

A insígnia explica, em comunicado, que o conceito se centra na “expressão ‘dar um bacalhau’ no seu duplo sentido: tanto um cumprimento afetuoso e familiar como a oferta de um dos pratos mais emblemáticos da gastronomia nacional”. A este mote, junta-se uma música original, interpretada por Ana Bacalhau.

Mupi da campanha

“Sempre fomos uma marca que coloca as pessoas no centro, com simplicidade, empatia e relações verdadeiras. O nosso valor essencial é o respeito: pelos clientes, pelos colaboradores, pelos parceiros, pelo planeta e pelo tempo e necessidades de cada pessoa. É este respeito que dá sentido ao nosso tom humano, próximo e relacional — e que guia todas as ações e comunicações. Esta campanha é reflexo disso, assenta na verdade da marca”, nota Solange Farinha, diretora de marketing da Auchan Retail Portugal.

“Esta campanha só podia acontecer agora. A Auchan está a chegar a muitos sítios onde nunca tinha estado, e quisemos cumprimentar como deve ser: com um bacalhau que começa num aperto de mão e termina, literalmente, na mesa da consoada. No nosso filme, esse espírito ganha vida através da história de um pai atrasado, que só consegue chegar a tempo do Natal graças à entreajuda de desconhecidos – unidos por esse gesto tão português”, explica Gilberto Barros, CCO & Partner da Adagietto, responsável pelo conceito e produção da campanha.

A campanha multimeios e multiplataforma está presente em cinema, televisão, rádio, digital, social media, outdoor, influence marketing e nas plataformas online da marca. “Neste Natal, a Auchan dá um bacalhau” conta com a criatividade da Adagietto, a produção da Neighbor e o planeamento de meios da Essence MediaCom.






