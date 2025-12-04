O que muda com a chegada do Sistema de Depósito e Reembolso?

Num momento em que Portugal se prepara para implementar o novo sistema de reciclagem de embalagens de bebidas, que arrancará a 10 de abril de 2026, a SDR Portugal torna-se uma peça central na transição para uma economia mais circular. A SDR Portugal é a entidade oficialmente encarregue de gerir esse sistema e propõe-se a recolher e reciclar garrafas de plástico PET e latas de metal ou aço (até 3 litros), garantindo que cada embalagem devolvida seja transformada em matéria-prima para novas embalagens.

Sendo Dezembro um mês propício à circulação de muitas embalagens e com especial impacto ambiental fruto dos encontros e compras de última hora, a SDR Portugal escolheu esta altura do ano para promover o primeiro webinar aberto sobre o Sistema de Depósito de Reembolso (SDR) – o novo sistema nacional que dará um novo destino e um novo valor às embalagens de bebidas.

A conferência, denominada “Novos Hábitos, Novas Rotinas: o que muda com o SDR”, vai discutir como este sistema vai funcionar na prática, que mudanças implica nos hábitos de consumo e como cada cidadão pode desempenhar um papel ativo na reciclagem e no reaproveitamento de materiais.

O SDR prevê que, no momento da compra de bebidas em embalagens abrangidas, o consumidor pagará um valor de depósito além do preço da bebida. Esse depósito será reembolsado quando a embalagem for devolvida num dos pontos de recolha previstos. Depois de recolhidas, as embalagens seguirão para centros de contagem e triagem para serem transformadas em matérias-primas recicladas aptas para novo uso, contribuindo para uma reciclagem de alta qualidade e para a redução do consumo de recursos naturais.

PROGRAMA

15h00 O novo paradigma do consumo de embalagens

Leonardo Mathias, Presidente do Conselho de Administração – SDR Portugal

Cristina Carrola, Vogal do Conselho Diretivo – Agência Portuguesa do Ambiente

Moderador – Tiago Freire, Subdiretor do ECO

15h25 Circularidade: a Essência do SDR

Fernando Santos, Vice-Presidente – AHRESP

Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral – APED

Carla Pinto, Diretora Executiva – APCC

Luís Brás, Secretário-Geral – ADIPA

Moderador – Tiago Freire, Subdiretor do ECO