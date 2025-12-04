Obesos poupam até 1.800 euros por ano com comparticipação de medicamentos
Contas da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia apontam para uma comparticipação de “entre 30% a 40%” nos medicamentos Wegovi e Mounjaro, como admitido pela ministra da Saúde.
Os doentes obesos poderão poupar até 1.800 euros por ano com a comparticipação dos novos medicamentos inovadores, como o Wegovi e o Mounjaro, segundo contas feitas pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia.
Citada pelo Correio da Manhã (acesso pago), Paula Freitas aponta para uma comparticipação de “entre 30% a 40%” e “sobretudo dos medicamentos Wegovi e Mounjaro, cujo princípio ativo é o semaglutido e a tirzepatida”. “O Ozempic é muito conhecido, mas a dosagem de 1 miligrama é muito baixa para a obesidade e destina-se ao tratamento da diabetes”, completa.
Na quarta-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, revelou que o Infarmed está a analisar a comparticipação destes medicamentos na sequência de uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para alargar a utilização dos fármacos e que estes sejam universal e financeiramente acessíveis.
