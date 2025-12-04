Patrícia Barão eleita presidente da APEMIP

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) elegeu Patrícia Barão para a presidência para o mandato de 2026-2028, com a nova líder a obter 72% dos votos, adiantou, em comunicado.

“Até agora vice-presidente da APEMIP, Patrícia Barão, assume, com esta vitória, o compromisso de reforçar a qualificação e a credibilidade do setor, num contexto imobiliário marcado por desafios estruturais, como a regulação do mercado e a valorização das empresas e profissionais que atuam no país”, lê-se na mesma nota.

Segundo a APEMIP, a lista vencedora, lista A, “é composta por 30 profissionais de referência do setor, provenientes de pequenas, médias e grandes empresas, que simbolizam um projeto de continuidade e união”.

A associação destaca Paulo Caiado, vice-presidente adjunto, Domingos Silva, vice-presidente Norte, José Paraíso, vice-presidente Centro, Marina Zueva, vice-presidente LVT, Reinaldo Teixeira, presidente da Assembleia-geral, e Hugo Ferreira, presidente do Conselho Fiscal.

Com a nova liderança de Patrícia Barão, a APEMIP acredita que irá “prosseguir a sua missão de representar o setor com independência, através da promoção de boas práticas, do estreitamento da relação com autoridades públicas e da contribuição para um mercado imobiliário mais transparente, tanto para consumidores como investidores”.