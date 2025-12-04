Ronaldo torna-se acionista da empresa de IA Perplexity

Cristiano Ronaldo anunciou esta quinta-feira à tarde que se tornou acionista da Perplexity, a empresa norte-americana cujo motor de busca baseado em inteligência artificial (IA) se destaca por fornecer respostas diretas e contextualizadas às perguntas dos utilizadores.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o capitão da seleção portuguesa declarou: “A curiosidade é um requisito para a grandeza. Ganhamos quando continuamos a fazer novas perguntas todos os dias. É por isso que tenho orgulho em anunciar o meu investimento na Perplexity.”

O internacional português acrescentou ainda que “a Perplexity está a impulsionar a curiosidade do mundo e, juntos, vamos inspirar todos a fazer perguntas mais ambiciosas”.

A Perplexity AI foi criada em agosto de 2022 em São Francisco, nos EUA, por quatro engenheiros, Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho e Andy Konwinski. O primeiro produto da empresa, um motor de busca conversacional apoiado por IA, foi lançado em dezembro de 2022, assinalando a entrada da Perplexity como “answer engine” (motor de respostas), com o objetivo de oferecer respostas diretas, contextualizadas e com citações de fontes, em vez da tradicional lista de links.

Este é mais um passo na estratégia de investimento de Ronaldo, que continua a diversificar o seu portefólio. Na semana passada, o jogador já tinha revelado que se tinha tornado acionista da WOW FC, empresa espanhola ligada aos desportos de combate (MMA).