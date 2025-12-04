Startup My Time For Patients lança a primeira plataforma que conecta profissionais de saúde especializados com centros de saúde

A startup do setor da saúde My Time for Patients (MyT4P) criou a primeira plataforma inteligente para conectar médicos, enfermeiros e técnicos superiores especializados com hospitais e centros de saúde que necessitam de profissionais qualificados e verificados para cobrir consultas, procedimentos ou turnos.

A My Time for Patients combina tecnologia e experiência no setor da saúde, oferecendo um modelo flexível, seguro e rigoroso que une estrategicamente profissionais de todas as áreas de formação – médicos, enfermeiros e técnicos superiores em imagem para diagnóstico especializados em cardiologia, ginecologia, pediatria, traumatologia ou psiquiatria, entre muitas outras disciplinas – com hospitais e centros de saúde.

A plataforma, disponível em todo o país, compõe uma rede profissional que promove relações laborais baseadas na confiança acumulada e na qualidade dos cuidados prestados. Assim, especialistas motivados e disponíveis para prestar cuidados encontram o espaço ideal para contribuir com a sua experiência, enquanto os centros descobrem o talento comprovado de que necessitam para dar continuidade aos cuidados com pessoal qualificado.

A responsável pelo desenvolvimento de negócios da My Time for Patients, Karina Karenik, explica que o nascimento da startup surge após uma «análise abrangente das principais demandas e complexidades que o sistema de saúde enfrenta atualmente» e com o objetivo de «oferecer soluções eficazes». «Criámos um sistema flexível que permite aos profissionais escolherem livremente quando e onde trabalhar, tendo em conta as suas próprias necessidades profissionais e pessoais», destaca.

A ferramenta também pretende promover a continuidade e a satisfação entre as partes. Assim, quando um especialista e um centro de saúde ficam satisfeitos com a experiência, o centro tem a opção de contratar o profissional em regime permanente, para que este possa considerar uma mudança de emprego depois de ter experimentado o ambiente.

Para os centros, além disso, a continuidade dos cuidados de saúde reveste-se de especial importância. Alberto Martín, responsável pelo desenvolvimento de pessoas da My Time for Patients, sublinha que este modelo lhes permite «ajustar os seus quadros de pessoal com base nas necessidades reais e nos picos de procura, garantindo assim a qualidade do serviço e a otimização dos recursos».

A plataforma, disponível na web e em breve em aplicação móvel, permite que profissionais e centros se registrem preenchendo o seu perfil e fornecendo a documentação necessária para garantir a sua correta validação (no caso dos profissionais de saúde, diploma, inscrição profissional, CV e documentos que comprovem a sua experiência; no caso dos centros, estratégia, funcionamento do sistema informático, integração, etc.).

Durante este processo de registo e validação, a My Time for Patients encarrega-se de contactar os centros de saúde e acompanhá-los na sua incorporação à plataforma. No caso dos profissionais, a equipa verifica e valida os seus perfis, garantindo que cumprem os padrões de qualidade e competência exigidos.

Uma vez validados, os centros podem publicar as consultas, procedimentos ou turnos que precisam de cobrir – slots –, enquanto os profissionais recebem uma notificação das coberturas disponíveis e relacionadas com a sua especialidade, podendo decidir se as condições (tipo de atividade, remuneração, localização) se ajustam às suas preferências.