TAP permite reagendar “sem custos” voos marcados para o dia da greve geral

A TAP confirmou nesta quinta-feira que “está a cancelar voos do dia 11 de dezembro” em antecipação da greve geral marcada para daqui a uma semana. A empresa está a permitir também o reagendamento proativo e gratuito dos voos desse dia para os três dias anteriores ou posteriores.

“Devido à greve geral em Portugal e por forma a evitar constrangimentos nas viagens dos seus clientes, a TAP está a cancelar voos do dia 11 de dezembro. Assim, os clientes estão a ser contactados com uma alternativa, caso tenham o seu voo cancelado”, começa por indicar a companhia aérea numa nota disponibilizada no seu site.

Adicionalmente, a TAP indica que, “se o passageiro quiser proativamente antecipar ou adiar o seu voo desse dia para os três dias antes ou depois, poderá fazê-lo, sem custos”, acrescenta o mesmo aviso. Essa alteração pode ser realizada diretamente no portal da companhia aérea nacional.

Conforme o ECO noticiou, os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovaram a adesão à greve geral e também já foi confirmada a participação do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), o mais representativo entre o pessoal de terra. A paralisação afetará ainda outras empresas, como a SATA, a ANA e a Portway.

Esta sexta-feira reúne também o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) para decidir se adere à greve geral convocada pela UGT e pela CGTP.

Adivinham-se, por isso, fortes perturbações na atividade aeroportuária no dia da greve geral, contra o pacote laboral proposto pelo Governo, que se encontra a ser negociado na concertação social. Mas há serviços mínimos.

Ouvidas as partes, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) fixou como obrigatória a realização de três voos de Portugal continental para os Açores (dois para Ponta Delgada e um para a Terceira) e dois voos para a Madeira, um voo de ida e volta para Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Cabo Verde e Guiné-Bissau, três voos entre Portugal e Brasil e dois voos de ida e volta entre Portugal e Estados Unidos.