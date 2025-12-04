Telepizza centra a sua estratégia de inovação em drops, propostas icónicas e experiência do cliente

A Telepizza afirmou que aposta na inovação experiencial, combinando o lançamento de drops — edições limitadas de produtos que geram exclusividade e expectativa nos consumidores — com as suas pizzas mais emblemáticas.

«Tudo isto faz parte de uma estratégia que consolida um modelo distinto de criação de valor, que coloca o cliente no centro e no qual a Telepizza se está a apoiar para continuar a reforçar a sua posição de liderança no mercado», destacou a Telepizza.

A verdadeira massa da Telepizza é formada por aqueles que a escolhem como primeira opção, por isso estreitar a relação com os seus consumidores e fortalecer a identidade da marca constitui um dos seus pilares estratégicos. A empresa indicou que não se limita a lançar produtos, mas transforma-os em experiências que conectam com os consumidores e lhes permitem descobrir novas formas de desfrutar de uma pizza. É o caso da Pizza ChocoDubai, a mais recente adição ao menu da marca. Uma proposta doce que transforma a hora da sobremesa numa experiência única, ao fundir o sabor exótico do pistácio com o toque do chocolate, surpreendendo quem a prova.

As Maestras da Telepizza, acrescenta, são outro exemplo desta estratégia de inovação de produto. Com estas pizzas, a marca aposta nos ingredientes mais reconhecíveis da gastronomia espanhola. Concretamente, as duas últimas receitas que foram adicionadas foram a Burgalesa Maestra e a Pamplonica Maestra, com Morcilla de Burgos e chouriço de Pamplona como protagonistas respetivos. Ambas as novidades do menu da Telepizza são um exemplo da atenção que a marca presta às tendências gastronómicas e aos gostos dos seus clientes para os integrar na sua estratégia de inovação.

Além disso, a Telepizza também se associou a grandes marcas como a Heinz para oferecer experiências de consumo diferenciadas e exclusivas, como foi o caso das «Jugonas de Telepizza». Com este tipo de co-branding, a empresa reafirma a sua solidez e confiança a nível internacional, ao mesmo tempo que defende a oferta aos consumidores de novas propostas alinhadas com as suas preferências cada vez mais mutáveis. Por exemplo, no âmbito desta aliança, a Telepizza apresentou no verão passado a Jugona de Burger e a Jugona de Perrito Caliente, elaboradas com a massa clássica da Telepizza e molhos Heinz. Novas referências que são fruto da escuta ativa dos clientes e do seu constante trabalho de inovação dentro do setor.

Juntamente com estas novidades, que chegam ao menu com novas propostas gastronómicas, a Telepizza cria ao longo do ano lançamentos de produtos para que os seus clientes possam experimentar novos sabores e formatos de pizza. Disponíveis no menu por tempo limitado, trata-se de edições limitadas cuidadosamente elaboradas para se conectar com os clientes em momentos especiais. É o caso da Pizza Corazón, utilizada no Dia dos Namorados ou no Dia da Mãe, uma referência ao amor com uma pizza em forma de coração, decorada com pétalas de flores secas, acompanhada ainda por uma edição especial da sua emblemática caixa. Outro exemplo foi a pizza Tenebrosa, elaborada com massa preta, criada especialmente para o Halloween, que também oferecia a possibilidade de personalização. Ambas as propostas reforçam o objetivo da Telepizza de criar momentos significativos com as suas pizzas para que os seus clientes possam desfrutar.

A Telepizza antecipa assim as tendências e acompanha os consumidores nesses espaços de diversão que fazem parte do imaginário coletivo. Sob o conceito de neohedonismo, a empresa entende que o prazer não é apenas impulsivo, mas implica viver experiências significativas e partilhadas que agregam valor emocional e social. Num cenário em que a inovação enfrenta grandes desafios, a Telepizza demonstra que, para surpreender, é necessário ouvir o consumidor, ter uma boa ideia, um enfoque claro e uma execução coerente. Com esta estratégia, a empresa reafirma o seu compromisso de estar presente na vida dos seus consumidores, transformando cada pizza numa experiência que se partilha.