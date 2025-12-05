⛽ Combustíveis vão ficar mais baratos. Diesel desce dois cêntimos e gasolina meio cêntimo para a semana

Na próxima semana os combustíveis vão voltar a baixar, por isso, se puder, espere para abastecer o seu veículo. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá descer dois cêntimos e a gasolina deverá ficar meio cêntimo mais barata, de acordo com os dados do ACP.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,584 euros por litro de gasóleo simples e 1,659 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). A próxima semana será a segunda de descidas para o diesel e a terceira para a gasolina.

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo desceu 2,8 cêntimos e a gasolina 1,4 cêntimos. Uma descida que poderia ser muito mais significativa caso o Executivo não tivesse aproveitado a previsão de descida de sete cêntimos no diesel e de 3,5 cêntimos na gasolina para mexer na tributação dos combustíveis e reduzir o desconto no Imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), aproveitando a antecipada descida mais acentuada do preço dos combustíveis. Assim, a partir do dia 1 de dezembro, sobre a gasolina passou a incidir 49,7 cêntimos de ISP, contra os 48,12 anteriores, e sobre o diesel 36,16 cêntimos contra os anteriores 33,72. Assim, por cada litro de gasolina passa a pagar 65 cêntimos de ISP e taxa de carbono (um agravamento de 1,6 cêntimos) e por cada litro de gasóleo 52,83 cêntimos, ou seja mais 2,4 cêntimos. Em termos de tributação acresce ainda os 23% de IVA.

Assim, caso não tivesse havido uma mexida na componente fiscal, esta semana teria pago 1,6933 euros por litro de gasolina em vez dos 1,709 euros que estão em vigor.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 0,2%, para 63,13 dólares por barril, com os preços a manterem-se estáveis em termos semanais.