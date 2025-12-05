5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, o Eurostat vai medir o pulso à economia na Zona Euro e o INE apresenta indicadores dos transportes. Já o PSD abre o debate quinzenal a poucos dias da greve geral e a Standard & Poor’s divulga o rating da Alemanha. A marcar o dia está ainda o julgamento da Operação Babel e do caso Saco Azul.

Quanto cresceu a economia na Zona Euro?

Esta sexta-feira, o Eurostat vai divulgar os dados do Produto Interno Bruto e do emprego na Zona Euro e na União Europeia (UE) referente ao terceiro trimestre. No segundo trimestre, a economia cresceu tanto nos países da moeda única como no conjunto da UE. Entre abril e junho, o PIB ajustado aumentou 0,1% na Zona Euro e 0,2% na UE comparativamente ao primeiro trimestre.

INE divulga atividade dos transportes

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta esta sexta-feira indicadores sobre a atividade dos transportes referente ao terceiro trimestre deste ano. No segundo trimestre, os aeroportos nacionais movimentaram 20,5 milhões de passageiros, correspondendo a um crescimento de 6,6%. No mesmo trimestre viajaram por comboio 59,2 milhões de passageiros e por metropolitano 73,9 milhões. Já o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 0,3% relativamente ao trimestre homólogo, atingindo 6,2 milhões de passageiros.

PSD abre debate quinzenal a poucos dias da greve geral

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, regressa esta sexta-feira ao Parlamento para o debate quinzenal, que será aberto pelo PSD, o maior partido que suporta o Governo, e a menos de uma semana da greve geral convocada por CGTP e UGT. Os debates quinzenais realizam-se em formatos alternados, um aberto pelo primeiro-ministro e o seguinte pelos partidos, rotativamente. No centro do debate, por parte da oposição, deverá estar a anteproposta de reforma da legislação laboral apresentada pelo Governo, ainda em discussão em sede de concertação social, e que é o motivo central da greve geral marcada pelas duas centrais sindicais para 11 de dezembro, a primeira deste Governo e desde 2013, quando Portugal estava sob intervenção da troika.

Standard & Poor’s divulga rating da Alemanha

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) vai divulgar esta sexta-feira o rating da Alemanha. Em janeiro, a agência afirmou o rating de crédito soberano da Alemanha de longo e curto prazo em ‘AAA/A-1+’. Na última avaliação a Portugal, a S&P voltou a aumentar o rating para A+, com perspetiva estável.

Julgamento da Operação Babel e Saco Azul em alegações finais

Esta sexta-feira terão lugar as alegações finais do julgamento de dois casos da justiça portuguesa: do processo Saco Azul e da Operação Babel. Entre os arguidos do caso Saco Azul estão a SAD do Benfica, Benfica Estádio, Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira. Já na Operação Babel, relacionado com a alegada viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanísticos em Gaia, no banco dos réus estão 16 arguidos, entre os quais o antigo vice-presidente da Câmara de Gaia Patrocínio Azevedo, o empresário Paulo Malafaia e Elad Dror, fundador do grupo Fortera, por dezenas de crimes económicos, nomeadamente corrupção e tráfico de influências.