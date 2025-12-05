Cloudflare regista novos problemas de acesso a milhões de sites

A Cloudflare está a trabalhar na resolução de um incidente que causou falhas durante alguns minutos em milhões de páginas e serviços com ligação à internet, impedindo o acesso a várias plataformas online.

A empresa norte-americana explicou que o problema afetou o painel de controlo e as interfaces de programação de aplicações (API), regras que permitem que dois sistemas diferentes comuniquem entre si.

O incidente impediu o acesso a todo o tipo de redes sociais, motores de inteligência artificial (IA) generativa e plataformas de pagamentos, com os utilizadores a relatarem erros ao tentar aceder a este tipo de páginas.

Nos seus canais de comunicação, a tecnológica confirmou que a “correção já está implementada” e que continua a monitorizar o comportamento do sistema.

A falha coincidiu com várias tarefas de manutenção de programas em centros de dados nos Estados Unidos.

A última queda registada da Cloudflare ocorreu no dia 18 de novembro, quando milhões de utilizadores em todo o mundo tiveram problemas para aceder a ‘sites’, plataformas, redes e serviços ‘online’, devido a uma falha massiva nos sistemas do fornecedor de serviços.

Sobre este incidente, a empresa garantiu que não havia indícios de ataque ou atividade maliciosa.

Cloudflare afirma que já resolveu os problemas

No próprio site, a tecnológica norte-americana afirmou que o incidente se deveu a uma alteração interna feita para melhorar a segurança.

A Cloudflare indicou que a falha ocorreu devido a uma alteração interna no sistema de proteção, conhecido como WAF, um filtro que deteta e bloqueia ataques antes de atingirem um site.

O ajuste provocou uma falha inesperada que afetou parte da rede da empresa durante alguns minutos, estando, agora, o serviço totalmente restabelecido e operacional.

