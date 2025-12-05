Conselho de Ministros da CPLP recomenda suspensão temporária da Guiné-Bissau

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) recomendaram esta sexta-feira aos chefes de Estado a suspensão temporária da Guiné-Bissau da organização, no seguimento do golpe de Estado no país.

“O Conselho de Ministros recomenda a suspensão temporária da Guiné-Bissau, a ser decidida na Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, e a transferência da presidência pro tempore da organização para outro Estado-membro”, lê-se no comunicado enviado no final da reunião online que juntou os chefes da diplomacia dos países lusófonos, e na qual foi analisada “com profunda preocupação a situação política e institucional na Guiné-Bissau, após o golpe de estado ocorrido a 26 de novembro de 2025”.