Construtora Casais compra fábricas da Terratest em Espanha com 300 trabalhadores

O Grupo Casais anunciou esta sexta-feira a aquisição da unidade produtiva da Terratest em Espanha, apresentada como um operador de referência na área das fundações especiais e da melhoria de solos.

A operação inclui a incorporação das equipas, ativos industriais, máquinas e duas fábricas — os ativos estão sobretudo localizados em Madrid, Cartagena e Sevilha — com a construtora de Braga a garantir a continuidade de mais de 300 postos de trabalho.

O plano de integração inclui “investimentos estratégicos na modernização da fábrica de Sevilha, na renovação do parque de equipamentos e no reforço das áreas de produção e manutenção, suportados pela implementação dos sistemas de gestão” do grupo português.

Esta aquisição expressa com clareza a nossa estratégia de especialização e internacionalização. Ganhamos escala, reforçamos a nossa competência e integramos equipas altamente qualificadas. António Carlos Rodrigues CEO do grupo Casais

Em comunicado, a Casais detalha ainda que a marca Terratest vai continuar a operar com identidade própria, integrada no Polo Ibérico de Geotecnia do Grupo Casais. Os perto de 300 trabalhadores “mantêm funções e direitos, preservando equipas, know-how e capacidade produtiva”.

“Esta aquisição expressa com clareza a nossa estratégia de especialização e internacionalização. Ganhamos escala, reforçamos a nossa competência e integramos equipas altamente qualificadas, capazes de elevar a capacidade de resposta do Grupo Casais em toda a Península Ibérica e nos mercados onde já operamos”, aponta o CEO António Carlos Rodrigues.

O líder do grupo minhoto, que fechou o ano passado com um volume de negócios agregado a rondar os 846 milhões de euros (dos quais 335 milhões nos mercados internacionais), sublinha ainda a complementaridade entre a Terratest e a Ancorpor, que está presente em Portugal, Espanha, Gibraltar e nos Estados Unidos, permitindo ao grupo “consolidar um portefólio técnico mais robusto e competitivo”.

Fundada a 23 de maio de 1958, a Casais é atualmente um dos cinco principais operadores do setor da construção em Portugal, operando num total de 18 países: Portugal, Angola, Alemanha, Áustria, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Espanha, EUA (Texas), EAU (Dubai e Abu Dhabi), França, Gana, Gibraltar, Países Baixos, Moçambique, Marrocos, Reino Unido, Qatar.