Construtora Casais compra fábricas da Terratest em Espanha com 300 trabalhadores
Operação abrange aquisição de unidade produtiva, ativos industriais e 300 funcionários da Terratest, especializada na área das fundações especiais e da melhoria de solos, que consolida com a Ancorpor.
O Grupo Casais anunciou esta sexta-feira a aquisição da unidade produtiva da Terratest em Espanha, apresentada como um operador de referência na área das fundações especiais e da melhoria de solos.
A operação inclui a incorporação das equipas, ativos industriais, máquinas e duas fábricas — os ativos estão sobretudo localizados em Madrid, Cartagena e Sevilha — com a construtora de Braga a garantir a continuidade de mais de 300 postos de trabalho.
O plano de integração inclui “investimentos estratégicos na modernização da fábrica de Sevilha, na renovação do parque de equipamentos e no reforço das áreas de produção e manutenção, suportados pela implementação dos sistemas de gestão” do grupo português.
Esta aquisição expressa com clareza a nossa estratégia de especialização e internacionalização. Ganhamos escala, reforçamos a nossa competência e integramos equipas altamente qualificadas.
Em comunicado, a Casais detalha ainda que a marca Terratest vai continuar a operar com identidade própria, integrada no Polo Ibérico de Geotecnia do Grupo Casais. Os perto de 300 trabalhadores “mantêm funções e direitos, preservando equipas, know-how e capacidade produtiva”.
“Esta aquisição expressa com clareza a nossa estratégia de especialização e internacionalização. Ganhamos escala, reforçamos a nossa competência e integramos equipas altamente qualificadas, capazes de elevar a capacidade de resposta do Grupo Casais em toda a Península Ibérica e nos mercados onde já operamos”, aponta o CEO António Carlos Rodrigues.
O líder do grupo minhoto, que fechou o ano passado com um volume de negócios agregado a rondar os 846 milhões de euros (dos quais 335 milhões nos mercados internacionais), sublinha ainda a complementaridade entre a Terratest e a Ancorpor, que está presente em Portugal, Espanha, Gibraltar e nos Estados Unidos, permitindo ao grupo “consolidar um portefólio técnico mais robusto e competitivo”.
Fundada a 23 de maio de 1958, a Casais é atualmente um dos cinco principais operadores do setor da construção em Portugal, operando num total de 18 países: Portugal, Angola, Alemanha, Áustria, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Espanha, EUA (Texas), EAU (Dubai e Abu Dhabi), França, Gana, Gibraltar, Países Baixos, Moçambique, Marrocos, Reino Unido, Qatar.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Construtora Casais compra fábricas da Terratest em Espanha com 300 trabalhadores
{{ noCommentsLabel }}