Diogo Stilwell é o novo diretor criativo da Dentsu Creative Portugal

A Dentsu Creative Portugal nomeou Diogo Stilwell como o seu novo diretor criativo na área de advertising. Este novo diretor junta-se assim a Gil Correia (Digital), Emanuel Serôdio (Branding) e Lopo Carvalho (Design) na direção criativa.

Esta movimentação é “reflexo de uma gestão e cultura dinâmica que está preparada para antecipar oportunidades de crescimento, quer para os nossos clientes, quer para a agência como um todo”, explica Patrick Stilwell, diretor geral da agência.

O criativo já integrava a Dentsu Creative há quatro anos, tendo contribuído para algumas das campanhas mais relevantes e premiadas da agência, incluindo a conquista de quatro Leões em Cannes. Atualmente o redator número 1 do ranking do Clube de Criatividade de Portugal, o novo diretor criativo construiu um percurso na publicidade. Biólogo Marinho de formação, trabalhou em agências como BAR, Torke, JWT e Partners antes de integrar a Dentsu Creative.

Para Ivo Purvis, diretor criativo executivo, esta promoção “é uma movimentação necessária face a ambição criativa que caracteriza a agência. O Diogo demonstrou estar à altura dos mais variado desafios que enfrentou e dessa forma acaba a trabalhar mais diretamente comigo no dia a dia, no elevar da fasquia na busca das melhores ideias”.

Diogo Stilwell nota que esta nomeação representa “uma responsabilidade ainda maior por ser numa das melhores agências do país ao lado de pessoas ambiciosas que, todos os dias, puxam a fasquia para cima. Agora, acima de tudo, o que mais quero é ajudar a fazer coisas boas, giras e divertidas como as pessoas desta agência já o são.”