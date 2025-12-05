Eurostat revê em alta PIB da Zona Euro. Afinal, cresceu 0,3% no terceiro trimestre

O Eurostat voltou a rever os dados da economia da área da moeda única relativos ao terceiro trimestre deste ano. Segundo a nova estimativa divulgada esta sexta-feira, o gabinete estatístico mantém a evolução homóloga de 1,4% na Zona Euro, mas revê em ligeira alta o crescimento na comparação em cadeia, de 0,2% para 0,3%.

No que toca ao conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), aumenta tanto o crescimento em termos homólogos (de 1,5% na estimativa anterior para 1,6%) como na variação trimestral: para 0,3%, mais uma décima do que os dados divulgados em meados de novembro.

Com esta nova atualização, significa que, entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado de sazonalidade desacelerou 0,2 pontos percentuais na Zona Euro e 0,1 pontos percentuais na UE face ao segundo trimestre do ano.

Portugal mantém-se no quarto lugar dos países com o maior crescimento económico em cadeia no terceiro trimestre, a par com a Chéquia e a Eslovénia, que também registaram uma subida trimestral de 0,8% do PIB neste período.

O pódio da evolução trimestral é ocupado pela Dinamarca (+2,3%), o Luxemburgo e a Suécia (+1,1% cada). Seguem-se o Chipre e a Polónia (+0,9% cada).

Já na comparação homóloga, Portugal (+2,4%) surge na 11.ª posição. Neste caso, lidera a Irlanda (+10,9%), seguida a grande distância pela Dinamarca (+3,9%) e a Polónia (+3,8%).

Portugal com segundo maior crescimento do emprego

Quanto ao mercado de trabalho, o Eurostat aponta para um crescimento de emprego de 0,2% na área do Euro durante os meses de verão — em vez dos anteriores 0,1% –, enquanto a estimativa para a União Europeia é de um aumento da taxa de emprego de 0,1% no mesmo período. Entre abril e junho, o número de pessoas empregadas tinha crescido 0,1% em ambas as zonas.

Face ao terceiro trimestre do ano passado, os dados atualizados esta sexta-feira indicam um crescimento de 0,6% no conjunto dos países da moeda única e de 0,5% na média comunitária.

Croácia (+1,6%), Portugal (+0,9%) e Espanha (+0,7%) registaram o maior crescimento da taxa de emprego em comparação com o segundo trimestre, enquanto as maiores quedas se verificaram na Roménia (-1,2%), na Áustria e na Finlândia (ambas com -0,3%).

Na variação homóloga, Portugal também regista o segundo melhor desempenho, com uma subida de 2,7% do emprego no período em análise, igual à taxa de Espanha. Fica apenas atrás de Malta, onde o número de pessoas empregadas aumentou 2,9%.

O Eurostat estima ainda que, entre julho e setembro deste ano, 220,6 milhões de pessoas estavam empregadas nos 27 países da União Europeia, das quais 172,2 milhões na Zona Euro.

Além disso, a produtividade por pessoa aumentou 0,7% na área do euro e 1,1% na UE, em termos homólogos. Com base nas horas trabalhadas, a produtividade aumentou 0,6% nos países da moeda única e 0,9% na média europeia, também em comparação com o terceiro trimestre de 2024.