Ferrovia ganha passageiros e mercadorias durante o verão

O transporte ferroviário continua a crescer em Portugal, tanto em número de passageiros como em mercadorias. Entre o início de julho e o final de setembro, viajaram de comboio 62,5 milhões de passageiros, mais 14,3% que no mesmo período do ano passado. Acima do que tinha crescido no trimestre anterior (7,5%) e no arranque do ano (10%).

À semelhança do que aconteceu na primeira metade deste ano, o crescimento neste indicador continuou a ser impulsionado durante este período do verão pela introdução do passe verde, levando novamente o tráfego interurbano a mais que duplicar face ao terceiro trimestre do ano passado.

O tráfego interurbano registou 10,1 milhões de passageiros e “continuou a ser o grande impulsionador do tráfego ferroviário de passageiros, mantendo fortes crescimentos em todos os trimestres de 2025 (+101,5%; +97,9% no 2ºT), após introdução do Passe Ferroviário Verde”, justifica o INE.

Já o tráfego suburbano movimentou 52,3 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 5,5%, enquanto o transporte em tráfego internacional transportou 37,2 mil passageiros, menos 9,8% que no 3.º trimestre de 2024.

O passe verde tem um custo de 20 euros mensais e permite viajar em todos os comboios da CP, exceto no Alfa Pendular e nos comboios urbanos já abrangidos pelos passes intermodais, tendo vindo a conquistar cada vez mais utilizadores. Os dados mais recentes mostram que conta com mais de 500.000 utilizadores.

Este título de transporte entrou em vigor em outubro do ano passado e, desde então, foram vendidas mais de 650 mil assinaturas. Em setembro, segundo um comunicado da CP, registou-se um recorde de assinaturas comercializadas num só mês, num total de mais de 67 mil.

Em termos de mercadorias, no 3º trimestre de 2025, foram transportadas por ferrovia 2,1 milhões de toneladas de mercadorias, o equivalente a um aumento de 6,9% face ao trimestre homólogo (+12,6% no trimestre anterior).

O metropolitano transportou 69,4 milhões de passageiros, correspondendo a um aumento

de 1,7% face trimestre homólogo. O Metro de Lisboa transportou 41,4 milhões de passageiros menos 1,1% que no terceiro trimestre de 2024, representando 59,6% do tráfego total. O Metro do Porto movimentou 23,2 milhões de passageiros, um aumento homólogo de 6,7%, enquanto o Metro Sul do Tejo atingiu 4,9 milhões de passageiros (+3,4%).

Transporte aéreo mantém crescimento

O número de passageiros nos aeroportos nacionais também aumentou até setembro. Segundo os dados do INE, aterraram nos aeroportos nacionais 77,1 mil aeronaves em voos comerciais, mais 4,6% que no trimestre homólogo de 2024, e registou-se um movimento de 22,5 milhões de passageiros, no 3.º trimestre, o que representa um crescimento homólogo de 4,6%.

O aeroporto de Lisboa concentrou 45,4% do movimento total de passageiros, com 10,2 milhões, registando um crescimento de 2,4%, enquanto o aeroporto do Porto manteve-se com o segundo maior volume de passageiros movimentados do país, representando 22,6% do total, com 5,1 milhões de passageiros (+6,3%).

Pelo aeroporto de Faro passaram 3,9 milhões de passageiros, 17,1% do total e mais 5% que no terceiro trimestre do ano passado.