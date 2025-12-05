Frente a Frente entre Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo reúne quase 878 mil telespectadores
O debate foi acompanhado 877.863 telespectadores na TVI, CNN Portugal e RTP Notícias, de acordo com a análise da Dentsu Media para o +M.
O frente a frente entre Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo reuniu quase 878 mil telespectadores durante a noite desta quinta-feira. O 14º debate foi acompanhado por 749.147 telespectadores na TVI e 119.026 na CNN Portugal, em direto. Na RTP Notícias, 9.690 acompanharam em diferido.
O confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto, com 1.242.261 telespectadores.
Veja aqui o calendário de todos os debates.
