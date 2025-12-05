Media

Governo pondera deixar cair apoio à distribuição de jornais

 Carla Borges Ferreira,

O apoio à distribuição de publicações periódicas para zonas de baixa densidade populacional pode não avançar, sabe o ECO/+M. A Vasp ameaçou ontem deixar de distribuir em oito distritos.

O Governo está a ponderar deixar cair as medidas de apoio à distribuição de jornais, previstas no plano de apoio aos media, apresentado em outubro do ano passado. Uma das medidas era o apoio à distribuição de publicações periódicas para zonas de baixa densidade populacional, o que pode não acontecer.

Ao que o ECO/+M apurou, em cima da mesa estará a ideia de que a primeira e principal responsabilidade de pagar a distribuição deve ser cobrada às empresas de comunicação social. Sendo a distribuição comparticipada pelo Estado, a medida implicaria a abertura de um concurso, como chegou a ser anunciado em fevereiro, para cobrir os custos da interioridade/coesão de territórios de baixa densidade.

Ora, estará a ser complexo conceber ou desenhar um modelo que garanta a conjugação de três pilares, agora considerados essenciais: a chamada principal das empresas de comunicação social, a genuína concorrência e a não criação de dependências politicas de dinheiros públicos no setor dos media.

Recorde-se que esta quinta-feira a Vasp anunciou que Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança podem ficar sem distribuição de jornais a partir de dia 2 de janeiro.

Em causa está uma “situação financeira particularmente exigente, resultante da continuada quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais”, informou a empresa, que continua a aguardar os apoios do Estado à distribuição de jornais.

No comunicado oficial, enviado entretanto, a Vasp escreve que “nenhuma decisão definitiva foi ainda tomada estando esta avaliação em curso com o objetivo de encontrar alternativas que minimizem o impacto sobre editores, pontos de venda e populações”.

Horas depois, no final do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência afirmou que qualquer solução pública que ajude a assegurar a distribuição de imprensa no território nacional implicará sempre “mecanismos concorrenciais” e não passar cheques a uma empresa em concreto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
+M
API preocupada com distribuição de jornais em oito distritos

Associação Portuguesa de Imprensa avisa que se a ameaça da Vasp interromper a distribuição de jornais em oito distritos "representa um desenvolvimento de enorme gravidade para o setor e para o país".

Lusa,

+M
Governo recusa “cheque” para distribuição de jornais

“Não quero passar cheques a nenhuma empresa em concreto”, disse, numa referência indireta à Vasp. A empresa ameaçou deixar de distribuir jornais em oito distritos do país.

Lusa,

Media
Vasp ameaça deixar de distribuir jornais em oito distritos

Em causa está uma "situação financeira particularmente exigente, resultante da continuada quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais", informou a empresa.

Carla Borges Ferreira,