Já é oficial. Netflix confirma compra da Warner Bros por 71 mil milhões de euros

O gigante do streaming confirma que entrou num acordo definitivo para a compra da Warner Bros. De fora ficam os canais de televisão.

A Netflix e a Warner Bros. Discovery chegaram a um acordo definitivo para a compra da Warner Bros., incluindo o estúdio e a HBO Max. De fora ficam os canais de televisão. A operação ronda os 82,7 mil milhões de dólares (cerca de 71 mil milhões de euros), num valor de 27,75 dólares (cerca de 24 euros) por ação.

A transação deverá ser concluída após a já anunciada divisão da Warner Bros. Discovery em Warner Bros. (que vai ser comprada pela Netflix) e a Discovery Global, que concentrará os canais de televisão, como a CNN e Discovery. Esta cisão está agora prevista para o terceiro trimestre de 2026.

“A nossa missão foi sempre entreter o mundo”, afirma Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, citado em comunicado. “Ao combinar o portefólio incrível de séries e filmes da Warner Bros. — de clássicos intemporais como Casablanca e Citizen Kane para favoritos contemporâneos como Harry Potter e Friend — com os nossos títulos como Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, vamos poder fazer ainda melhor. Juntos nós podemos dar às audiências mais do que elas adoram e ajudar a definir o próximo século do storytelling“.

Por sua vez, Greg Peters, co-CEO da Netflix, explica que ” a Warner Bros. ajudou a definir o entretenimento por mais de um século e continua a fazê-lo com executivos criativos fenomenais e capacidades de produção. Com o nosso alcance global e modelo de negócio comprovado, podemos introduzir os mundos que criam a uma maior audiência – dando aos nossos membros mais opções, atraindo mais fãs para o nosso serviço de streaming de primeira linha, fortalecendo a nossa inteiro indústria de entretenimento e criando mais valor para os acionistas”.

“O anúncio de hoje combina duas das maiores empresas de storytelling do mundo para levar a ainda a mais pessoas o entretenimento que mais adoram ver”, afirma David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery.

A Netflix espera manter as operações atuais da Warner Bros. e aproveitar os seus pontos fortes, incluindo os lançamentos cinematográficos de filmes. A empresa afirma ainda que a aquisição vai permitir aumentar a sua capacidade de produção nos Estados Unidos da América.

Em relação aos acionistas, a Netflix espera poupar, pelo menos, dois a três mil milhões de custos por ano até ao terceiro ano e prevê que a aquisição contribua para o aumento do lucro por ação até ao segundo ano.

A transação agora está sujeita a aprovação dos reguladores e espera-se concluir no espaço entre 12 a 18 meses.