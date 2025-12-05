Litro de azeite ficou 2,91 euros mais barato no último ano. Setor afasta “alterações significativas” no preço em 2026
Casa do Azeite não antecipa "alterações significativas" nos preços para 2026, após um ano que deverá ser marcado por uma "campanha mediana". Quantidade pode ficar 20% abaixo da produção da anterior.
Um litro de azeite ficou 2,91 euros mais barato entre novembro de 2024 e outubro deste ano, segundo os últimos dados do Observatório dos Preços.
Entre 04 de novembro de 2024 e 06 de outubro de 2025, o preço de um litro de azeite virgem passou de 7,98 euros para 5,07 euros, verificando-se assim uma descida superior a 36%.
A trajetória descendente do preço do azeite teve um intervalo entre fevereiro e março de 2025, quando o valor de um litro passou de 6,60 euros para 6,66 euros.
Desde aí e até 21 de abril registou a sua maior quebra, atingindo os 5,59 euros, mas em maio voltou a ultrapassar os seis euros.
A partir 16 de junho, o preço do azeite tem estado sempre a recuar atingindo o mínimo, neste período, de 5,07 euros.
Já o preço do azeite virgem extra passou de 8,69 euros para 6,55 euros.
A Casa do Azeite não antecipa “alterações significativas” nos preços para 2026, após um ano que deverá ser marcado por uma “campanha mediana”.
“[…] Poderá haver correções de preço, mas pensamos que não sejam alterações muito significativas”, afirmou a secretária-geral da Casa do Azeite, Mariana Matos, em resposta à Lusa.
Entre janeiro e outubro, as vendas de azeite no mercado nacional tiveram um crescimento de 30% face ao mesmo período do ano passado, impulsionadas pelo decréscimo no preço.
Contudo, estas estão ainda 8% abaixo da média registada entre 2021 e 2023, revelam os dados das empresas associadas da Casa do Azeite.
Por sua vez, até setembro, as exportações aumentaram cerca de 12,6% em quantidade, enquanto em valor baixaram 33%.
A secretária-geral da Casa do Azeite considerou ainda que, em quantidade, a campanha deste ano da azeitona será “mediana”, podendo ficar 20% abaixo da produção da campanha anterior.
Com atividade desde 1976, a Casa do Azeite é uma associação patronal de direito privado, da qual fazem parte cerca de 40 empresas, que representam, aproximadamente, 85% de todo o azeite de marca embalado em Portugal.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Litro de azeite ficou 2,91 euros mais barato no último ano. Setor afasta “alterações significativas” no preço em 2026
{{ noCommentsLabel }}