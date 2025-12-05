Lucros do verão reduzem prejuízo da SATA até setembro

As empresas do grupo SATA fecharam o terceiro trimestre com resultados positivos que permitiram encolher o prejuízo registado entre janeiro e setembro. Contas da Azores Airlines, que está em processo de privatização, beneficiaram com a redução dos custos operacionais.

A Azores Airlines, a companhia que faz as ligações internacionais e entre o arquipélago e o continente, registou um lucro de 7,8 milhões de euros no terceiro trimestre, mais cinco milhões do que no mesmo período do ano passado. O que permitiu baixar os prejuízos nos primeiros nove meses do ano para 33,3 milhões, menos 5% que em 2024.

Os meios libertos de exploração (EBITDA) melhoraram 21% para 24,9 milhões de euros nos meses de verão, com a margem a atingir os 22%. O grupo explica, em comunicado, que “os custos diretos diminuíram 37%, sustentados sobretudo pela redução nos gastos com combustível, fruto da conjugação entre queda nos preços e a alteração do tipo de equipamento e rotas”. Sublinha ainda a queda de 65% no encargo com o aluguer externo de aeronaves em regime de ACMI (com tripulação, manutenção e seguros). Já os custos com pessoal cresceram 4%, com a aplicação dos novos acordos de empresa.

A alteração do mix de rotas, privilegiando operações domésticas com aeronaves próprias e de menor dimensão, teve um impacto negativo de 19% nas receitas, mas que foi mais do que compensado com a redução dos custos.

Na SATA Air Açores, que faz os voos entre ilhas, as receitas cresceram 8,3% para 42,3 milhões, beneficiando do aumento de 5% no número de passageiros transportados. O EBITDA melhorou 23% para 4,7 milhões de euros e o resultado líquido foi positivo em 400 mil euros, ficando, ainda assim, abaixo dos 756 milhões registados no período homólogo.

O prejuízo acumulado nos primeiros nove meses cifrou-se em 3 milhões de euros, uma forte melhoria face aos 8,2 milhões negativos de 2024.

“Os resultados do terceiro trimestre, bem como os resultados acumulados, mostram que estamos no caminho certo para equilibrar financeiramente a empresa, com uma aposta clara no controlo de custos, invertendo a tendência de aumentos de custos superiores à receita. Esse tem sido um dos objetivos principais do Plano de Sustentabilidade Financeira”, assinala no comunicado o CEO do grupo, Rui Coutinho, que deixará o cargo no final do ano, sendo substituído pelo atual diretor financeiro, Tiago Santos.

O grupo não divulgou no comunicado os resultados consolidados das suas operações.

O Atlantic Connect Group, que junta os empresários Carlos Tavares, Tiago Raiano, Paulo Pereira e Nuno Pereira, entregou a 24 de novembro uma proposta para adquirir 85% da Azores Airlines por 17 milhões de euros. O júri do concurso está a preparar um relatório de avaliação para entregar ao conselho de administração da SATA.