Mogadouro vende em hasta pública imóvel para hotel por 170.200 euros

O presidente da Câmara de Mogadouro anunciou esta sexta-feira que um empresário com raízes no concelho adquiriu, em hasta pública, um imóvel da autarquia destinado à construção de um hotel por 170.200 euros.

Em declarações à agência Lusa, António Pimentel (PSD) disse que o imóvel foi arrematado por 170.200 euros, valor acima do preço mínimo estipulado, que era 148.500 euros, e que servirá exclusivamente para a construção de uma unidade hoteleira.

“A criação de uma unidade hoteleira na cidade de Mogadouro foi para mim, ao longo dos anos, uma preocupação. Hoje pude constatar que houve pelo menos uma proposta validada para este investimento e que provém de um empresário com raízes no concelho”, explicou o autarca do distrito de Bragança.

O procedimento formalizado e confirmado por “um júri criado para o efeito”, sendo que apenas houve “uma proposta”. De acordo com António Pimentel, o empresário é oriundo do concelho de Mogadouro e, “a partir de agora, tanto a autarquia como os mogadourenses podem começar a pensar que no prazo de cerca de dois anos e meio haverá um hotel na cidade”.

O imóvel urbano que durante várias décadas alojou os serviços do Ministério da Agricultura e Pesca (antigo MAP) tem uma área de 680 metros quadrados, está instalado numa das principais artérias desta cidade e encontra-se em degradação.

“O imóvel só será entregue a quem cumprir todos requisitos para as suas funções, e terá de entregar o projeto da unidade hoteleira até um prazo máximo de seis meses, e dois anos para efetuar as obras”, indicava o autarca, durante o anúncio da hasta pública, que aconteceu em meados de novembro.

Na mesma altura, o autarca de Mogadouro avançava igualmente que, caso não houvesse interessados na hasta pública, seria lançado um concurso “a preços de mercado”.

“Toda esta edificação terá de respeitar o estipulado no Plano Diretor Municipal (PDM)”, frisou António Pimentel. A construção de uma unidade hoteleira na cidade de Mogadouro faz parte da estratégia do atual executivo municipal liderado pelo social-democrata António Pimentel, tendo em vista o desenvolvimento do setor turístico deste concelho, que tem uma “lacuna em matéria de alojamento”.

Agora, o empresário tem cerca de dois anos e meios para a conclusão da unidade hoteleira. A apresentação de propostas terminou na quarta-feira e hoje foi aberta a única proposta submetida a hasta pública, através de suporte eletrónico, numa plataforma encriptada.