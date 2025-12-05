Mudanças na lei laboral

Direto Governo irredutível na alteração das leis laborais

Reforma da lei do trabalho e greve geral de dia 11 de dezembro estiveram entre os temas mais quentes do debate quinzenal desta sexta-feira.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ruma esta sexta-feira ao Parlamento para um debate quinzenal. A menos de uma semana da greve geral convocada pela UGT e pela CGTPa primeira desde 2013 –, essa paralisação e a reforma da lei do trabalho que a provocou deverão ser os temas fortes da discussão parlamentar.

Acompanhe abaixo, em direto, a sessão plenária, que deverá arrancar com a intervenção do maior partido com assento na Assembleia da República, o PSD.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo irredutível na alteração das leis laborais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Das escolas aos transportes. O que vai parar com a greve?

Isabel Patrício,

UGT e CGTP convocaram greve geral para 11 de dezembro, e vários sindicatos já anunciaram a sua adesão. Paralisação deverá, por isso, ter impacto, nomeadamente, nos transportes, na saúde e nas escolas.