Direto Governo irredutível na alteração das leis laborais
Reforma da lei do trabalho e greve geral de dia 11 de dezembro estiveram entre os temas mais quentes do debate quinzenal desta sexta-feira.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ruma esta sexta-feira ao Parlamento para um debate quinzenal. A menos de uma semana da greve geral convocada pela UGT e pela CGTP — a primeira desde 2013 –, essa paralisação e a reforma da lei do trabalho que a provocou deverão ser os temas fortes da discussão parlamentar.
Acompanhe abaixo, em direto, a sessão plenária, que deverá arrancar com a intervenção do maior partido com assento na Assembleia da República, o PSD.
Governo irredutível na alteração das leis laborais
