Governo irredutível na alteração das leis laborais

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ruma esta sexta-feira ao Parlamento para um debate quinzenal. A menos de uma semana da greve geral convocada pela UGT e pela CGTP — a primeira desde 2013 –, essa paralisação e a reforma da lei do trabalho que a provocou deverão ser os temas fortes da discussão parlamentar.

