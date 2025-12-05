Montenegro sugere que reforma laboral abre a porta a salário mínimo de 1.500 euros

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, insistiu esta sexta-feira que esta é a altura certa para avançar com a alteração das leis do trabalho, sustentando que não é quando o país está “à rasca” que se devem “improvisar reformas”.

“Não é quando estamos à rasca que nós devemos andar a improvisar reformas que transformam as nossas estruturas”, disse Luís Montenegro durante a inauguração da ampliação da fábrica da Keenfinity (antiga Bosch), em Ovar no distrito de Aveiro.

O primeiro-ministro acrescentou que é em momentos como o que o país está a viver atualmente, com estabilidade política, económica e financeira, que se deve aproveitar para, “com calma, com serenidade e com profundidade”, ver quais são as áreas específicas onde se podem alterar algumas regras, tendo como objetivo o aumento da competitividade e um maior dinamismo.

“Porque é que não devemos aproveitar exatamente esta oportunidade para irmos um pouco mais longe e para, em vez de crescermos 2% ao ano, crescermos 3% ou 3,5% ou 4% e, em vez do salário mínimo serem 920 euros poder ser 1.500, e em vez do salário médio serem 1.500, poderem ser 2.000 ou 2.500”, questionou.

Na mesma ocasião, o diretor da fábrica de Ovar da Keenfinity, António Pereira, disse que o objetivo desta ampliação da fábrica é duplicar o volume de vendas e criar empregos altamente qualificados, aumentando a equipa com mais 480 colaboradores para além dos atuais 1.100 funcionários.

António Pereira referiu ainda que esta nova infraestrutura é um pré-requisito para a empresa poder expandir as suas atividades de Investigação & Desenvolvimento (I&D) e operações até 2030. Com uma trajetória de mais de 50 anos e experiência de fabrico Bosch, a fábrica da Keenfinity em Ovar oferece serviços completos de manufatura eletrónica.

A nova área de produção de 3.800 metros quadrados – equivalente a 14 campos de ténis – amplia a capacidade da fábrica para acomodar atividades adicionais de I&D e operações voltadas para diversos setores, representando um investimento de cerca de 19 milhões de euros, incluindo 14,7 milhões de euros em equipamento.

O grupo Keenfinity oferece produtos e sistemas para segurança e comunicação, abrangendo videovigilância e sistemas de sonorização, sistemas de intrusão e controlo de acessos, bem como sistemas de comunicação profissional.