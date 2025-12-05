Obituário

Morreu arquiteto Frank Gehry, autor do projeto do Museu Guggenheim Bilbau

  • Lusa
  • 20:22

Gehry foi distinguido com mais de uma centena de prémios, entre os quais o Pritzker (1989), o Praemium Imperiale do Japão ou a Medalha de Ouro do American Institute of Architects.

O arquiteto Frank Gehry, autor do Museu Guggenheim Bilbau, em Espanha, morreu esta sexta-feira, aos 96 anos, em Santa Mónica, Califórnia, noticiou o jornal The New York Times.

Gehry morreu na sua casa, segundo a chefe de gabinete do atelier Gehry Partners, Meaghan Lloyd, citada pelo jornal nova-iorquino.

Frank Owen Gehry nasceu em 1929, em Toronto, Canadá, mas tornou-se um cidadão norte-americano em 1947, depois de se mudar com os pais para Los Angeles, ainda na adolescência.

Estudou em Harvard, formou-se em Arquitetura na Califórnia e trabalhou no estúdio de Victor Gruen, antes de iniciar o percurso em nome próprio.

Gehry foi distinguido com mais de uma centena de prémios, entre os quais o Pritzker (1989), o Praemium Imperiale do Japão (1992), o Frederick Kiesler, da Áustria (1998) e o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes, de Espanha (2014), além da Medalha de Ouro do American Institute of Architects (1999).

Em 2003, o então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Santana Lopes, convidou Frank Gehry a desenvolver um projeto para o Parque Mayer, na capital portuguesa, que não foi concretizado.

