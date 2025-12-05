Mota acelera projeto de mil milhões no Lobito “à boleia” de Trump

⚡ ECO Fast A Mota-Engil irá assumir a reabilitação da linha férrea Dilolo–Sakania na República Democrática do Congo, num projeto de mil milhões de dólares.

Este projeto surge após uma parceria estratégica entre os EUA, a República Democrática do Congo e Ruanda, visando dinamizar investimentos na mineração.

No centro está a DFC, instituição do estado norte-americano que assegura até mil milhões em financiamento da obra

A Mota-Engil prepara-se para assumir mais um projeto de grande envergadura no continente africano. Com a concessão do corredor do Lobito, o grupo de construção português irá ficar responsável pela reabilitação da linha férrea Dilolo–Sakania, na República Democrática do Congo (RDC), garantindo a ligação à Lobito Atlantic Railway, em Angola, num projeto que pode chegar a mil milhões de dólares. Objetivo é criar “corredor regional estratégico” para dinamizar o comércio, numa região rica em minerais críticos.

O projeto para prosseguir com a ligação entre a República Democrática do Congo e o Porto de Lobito surge na sequência de uma parceria estratégica dos EUA com a República Democrática do Congo e de Ruanda fechada após a assinatura do acordo de paz, mediado por Donald Trump, e assinado em Washington, esta quinta-feira, 4 de dezembro. Uma parceria que o presidente dos EUA que aproveitar para dinamizar investimentos americanos no setor da mineração na região.

Segundo um comunicado da norte-americana International Development Finance Corporation (DFC), que pertence ao estado norte-americano, uma das (duas) cartas de intenções acordadas prevê que a Mota-Engil Engenharia e Construção África, participada do grupo português, fique responsável pelo apoio à reabilitação, operação e transferência da linha férrea Dilolo–Sakania, na República Democrática do Congo (RDC).

“O projeto, que poderá recorrer até mil milhões de dólares em financiamento da DFC após revisão completa, ligaria à Lobito Atlantic Railway, em Angola, formando um corredor regional estratégico que amplia o comércio, atrai investimento do setor privado e fortalece o transporte de mercadorias críticas e passageiros por toda a África Central e Austral”, refere o comunicado.

A DFC é uma organização criada pela administração de Donald Trump aquando do seu primeiro mandato na Casa Branca. “Fazemos parcerias com o setor privado para mobilizar capital para investimentos estratégicos à volta do mundo. Os nossos projetos fomentam o desenvolvimento económico, apoiam os interesses norte-americanos e dão retorno aos contribuintes americanos”, pode ler-se no site da instituição.

A linha férrea que liga Dilolo a Sakania é especialmente importante porque serve principalmente as províncias de mineração do sudeste da RDC, como Katanga, uma das regiões mais ricas em cobre, cobalto e outros minerais estratégicos.

A empresa portuguesa tem estado a trabalhar no desenvolvimento do Corredor do Lobito desde que ganhou o contrato de concessão em novembro de 2022, com a Trafigura e a Vecturis. O corredor do Lobito é considerado uma infraestrutura crucial para melhorar a ligação na região e facilitar a ligação às minas da região, ricas em minerais, pelo que a conclusão deste projeto e a ligação plena na região é chave para a dinamização de negócios.

Este é mais um grande projeto onde a Mota-Engil está envolvida, num momento em que a construtora continua a encher a carteira com encomendas de milhares de milhões, destacando-se projetos no Brasil, onde ganhou o leilão para túnel imerso no país, a África mas também no México.

Em Portugal está presente nos maiores projetos, desde logo a construção do 1.º troço da linha de Alta Velocidade. Um projeto que o CEO, Carlos Mota dos Santos, já disse que gostaria de prosseguir em consórcio com outras empresas portuguesas.