Netflix em negociações exclusivas para comprar Warner Bros, Discovery e HBO Max

A concretizar-se a união entre a plataforma que domina o universo do streaming e um dos estúdios de entretenimento mais antigos de Hollywood, será uma mudança radical na indústria dos media.

A Netflix está em negociações exclusivas para adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD) e a HBO Max. Depois das propostas apresentadas pela Paramount e a Comcast, a plataforma de streaming apresentou a oferta mais elevada até ao momento, de 28 dólares (cerca de 24 euros) por ação, segundo avança a estação televisiva norte-americana CNN.

Segundo a Bloomberg, o acordo pode mesmo ficar fechado nos próximos dias, com a Netflix a oferecer uma indemnização de 5.000 milhões de dólares (cerca de 4,3 milhões de euros) caso a operação não seja aprovada pelos órgãos reguladores.

Para a Netflix, será mesmo o seu maior negócio: torna-se proprietária da rede HBO, juntamente com a sua biblioteca de séries de sucesso como “Os Sopranos” e “The White Lotus”, e dos ativos da Warner Bros., que incluem os seus estúdios em Burbank, na Califórnia, a par com um vasto arquivo de filmes e programas de TV como Harry Potter e Friends.

Há, no entanto, diferenças entre as três propostas: a Netflix e a Comcast pretendem comprar os estúdios e o serviço de streaming, enquanto a intenção da Paramount é ficar com a totalidade da WBD, incluindo os canais de cabo — nomeadamente a CNN, o TBS e a TNT.

A WBD colocou-se formalmente à venda em outubro, após anos de desvalorização em bolsa. A Paramount foi a primeira a apresentar uma proposta, mas as suas ofertas têm sido sucessivamente recusadas, o que já levou o CEO da CBS, David Ellison, a acusar a administração da Warner de favorecer a Netflix.

“Tornou-se cada vez mais claro (…) que a WBD parece ter abandonado a aparência e a realidade de um processo de transação justo, abdicando, assim, dos seus deveres para com os acionistas, e iniciado um processo míope com um resultado pré-determinado que favorece um único licitante“, escreveu David Ellison, numa carta dirigida ao CEO da WBD, David Zaslav. No documento, divulgado esta semana pela Deadline, argumenta ainda que a sua oferta tem mais hipóteses de ser aprovada pelos reguladores.

Apesar destas ofertas, a Warner tem procurado outras alternativas, incluindo um plano para se dividir em duas entidades cotadas — que o CEO David Zaslav garante manter-se de pé, mesmo perante as propostas das três interessadas. Se for em frente com esta reorganização, os ativos da Warner Bros. (incluindo a HBO Max) e os canais Discovery (entre eles a CNN) serão separados.

Note-se que, no último trimestre, a divisão de canais de televisão por cabo da Warner Bros. registou uma quebra de 23% nas receitas, à medida que os clientes cancelaram as suas assinaturas e os anunciantes migraram para outros canais.

Já a Netflix, com um valor de mercado de aproximadamente 437 mil milhões de dólares (cerca de 375 mil milhões de euros), encerrou 2024 com uma receita de 39 mil milhões de dólares (33,5 mil milhões de euros).