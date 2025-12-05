Nickel triplica faturação em Portugal e quer ultrapassar 750 pontos de venda

A Nickel, que pertence ao grupo BNP Paribas, triplicou a sua faturação, em Portugal, este ano, e espera ultrapassar os 750 pontos de venda em todo país, adiantou à Lusa.

“Em Portugal, o crescimento face ao período homólogo de 2024 [janeiro a outubro] ronda os 200%, reflexo natural do lançamento da Nickel no mercado português há pouco mais de três anos”, avançou o presidente executivo da Nickel Portugal, João Guerra, em resposta à Lusa, sem adiantar valores.

A nível global, o volume de negócios desta instituição de pagamento cresceu, aproximadamente, 9%, fruto dos investimentos realizados e do lançamento de mercados como a Alemanha. A Nickel não divulga o valor da faturação. Em Portugal, a empresa quer atingir mais de 750 pontos de venda, com uma estratégia assente numa “crescente dispersão geográfica”.

A Nickel, que está presente em todos os distritos, pretende agora entrar também nos Açores. No próximo ano, a instituição conta estar presente em cerca de 15.000 agentes, distribuídos por Portugal, Espanha, França, Bélgica e Alemanha. Já no que se refere aos investimentos da Nickel, João Guerra disse que, além do crescimento da rede de agentes em Portugal, a empresa quer apostar em projetos que permitam disponibilizar outros produtos financeiros para o dia-a-dia e produtos simples de poupança.

O presidente executivo da Nickel Portugal referiu ainda que a instituição quer continuar a investir em tecnologia e recursos, nomeadamente no combate à fraude e cibersegurança. “Este é hoje um fator crítico para todos os participantes do mercado financeiro e, como tal, queremos que as nossas equipas de dados, risco e compliance continuem na vanguarda da tecnologia, essencial para garantir a proteção dos nossos clientes”, apontou.