Ordem mantém isenção na inscrição aos candidatos a contabilistas em 2026

Os atuais e futuros candidatos a contabilistas certificados vão continuar isentos de pagar quaisquer quantias relativas ao processo de inscrição na Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) no próximo ano, prolongando uma medida que estava prevista terminar no final de 2025. O objetivo da entidade liderada por Paula Franco é facilitar o acesso à profissão.

“Em julho de 2025, o Conselho Diretivo da OCC propôs a isenção de todos os processos de inscrição até final de 2025. No ano de 2026 pretende-se manter a isenção nos processos de inscrição”, indica a Ordem no plano de atividades e orçamento para 2026.

“Esta medida de isenção da taxa de exame/formação de admissão, recomendada e respaldada pelo Conselho de Supervisão, visa promover a igualdade de oportunidades, facilitando o acesso à profissão de Contabilista Certificado a todos os interessados, independentemente da sua situação financeira”, refere ainda. De acordo com o regulamento da Ordem, pessoas singulares pagam 100 euros pelo ato de inscrição.

No verão deste ano, quando anunciou a isenção, a OCC esclareceu que “em caso de não aprovação, incumprimento do período de formação ou falta injustificada ao exame, o candidato não deverá beneficiar de nova isenção”.

Roadshow para atrair mais jovens

A Ordem liderada por Paulo Franco tem feito um esforço para atrair mais candidatos para a carreira de contabilista certificado. Este trabalho vai continuar no próximo ano, nomeadamente junto dos mais jovens.

O plano de atividades para 2026 revela que o objetivo passa por “implementar um programa nacional que envolva estudantes, jovens profissionais e recém-inscritos na OCC, permitindo atrair talento jovem para a profissão e assegurar a sua plena integração na Ordem”. Um processo que “contribuirá para formar as lideranças do futuro e reforçar o papel social e económico da profissão”.

Para isto, “será organizado um roadshow ‘Ser Contabilista é Transformar’ a realizar em escolas secundárias”, mas também “uma campanha nacional de valorização da profissão com jovens que assumem o papel de embaixadores da profissão” e um “programa ‘Ser CC por um dia’ para estudantes universitários conhecerem o trabalho de um contabilista certificado no dia-a-dia”, revela o plano.

A Ordem quer ainda criar a plataforma OCC Talento, agregando estágios, ofertas de emprego e oportunidades de voluntariado, e a rede nacional OCC Jovem, com a realização de workshops, palestras e ações de formação.