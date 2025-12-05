Portugal defronta Uzbequistão e Colômbia no Mundial 2026
Uzbequistão e Colômbia e ainda o vencedor do playoff entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia: estes são os adversário de Portugal na fase de grupos do Campeonato do Mundial de Futebol em 2026.
A seleção nacional de futebol ficou a conhecer os adversários no Mundial 2026, competição organizada em conjunto pelos EUA, México e Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. O sorteio realizado pela FIFA, esta sexta-feira, em Washington, colocou Portugal no grupo K juntamente com Usbequistão, Colômbia e do vencedor do play-off que será disputado entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia.
A edição de 2026 do campeonato mundial de futebol vai ter pela primeira vez 48 equipas em competição, em vez das habituais 32. No total, vão ser disputados 104 jogos repartidos por 16 cidades. O jogo inaugural está agendado para o Estádio da Cidade do México a 11 de junho. A final joga-se nos EUA a 19 de julho no Estádio de Nova Iorque.
Eis os grupos completos:
Grupo A
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Vencedor do play-off D
Grupo B
- Canadá
- Vencedor do play-off A
- Qatar
- Suíça
Grupo C
- Brasil
- Marrocos
- Haiti
- Escócia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguai
- Austrália
- Vencedor do play-off D
Grupo E
- Alemanha
- Curaçau
- Costa do Marfim
- Equador
Grupo F
- Países Baixos
- Japão
- Vencedor do play-off
- Tunísia
Grupo G
- Bélgica
- Egito
- Irão
- Nova Zelândia
Grupo H
- Espanha
- Cabo Verde
- Arábia Saudita
- Uruguai
Grupo I
- França
- Senegal
- Vencedor do play-off 2
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argélia
- Áustria
- Jordânia
Grupo K
- Portugal
- Vencedor do play-off 2 (Congo, Jamaica ou Nova Caledónia)
- Uzbequistão
- Colômbia
Grupo L
- Inglaterra
- Croácia
- Gana
- Panamá
