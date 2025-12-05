Portugal defronta Uzbequistão e Colômbia no Mundial 2026

A seleção nacional de futebol ficou a conhecer os adversários no Mundial 2026, competição organizada em conjunto pelos EUA, México e Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. O sorteio realizado pela FIFA, esta sexta-feira, em Washington, colocou Portugal no grupo K juntamente com Usbequistão, Colômbia e do vencedor do play-off que será disputado entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia.

A edição de 2026 do campeonato mundial de futebol vai ter pela primeira vez 48 equipas em competição, em vez das habituais 32. No total, vão ser disputados 104 jogos repartidos por 16 cidades. O jogo inaugural está agendado para o Estádio da Cidade do México a 11 de junho. A final joga-se nos EUA a 19 de julho no Estádio de Nova Iorque.

Eis os grupos completos:

Grupo A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor do play-off D

Grupo B

Canadá

Vencedor do play-off A

Qatar

Suíça

Grupo C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Vencedor do play-off D

Grupo E

Alemanha

Curaçau

Costa do Marfim

Equador

Grupo F

Países Baixos

Japão

Vencedor do play-off

Tunísia

Grupo G

Bélgica

Egito

Irão

Nova Zelândia

Grupo H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo I

França

Senegal

Vencedor do play-off 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K

Portugal

Vencedor do play-off 2 (Congo, Jamaica ou Nova Caledónia)

Uzbequistão

Colômbia

Grupo L