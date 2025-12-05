Energia

Portugal será “muito brevemente” independente de importações de gás russo, garante Montenegro

  • Lusa
  • 16:05
1

Montenegro diz que, atualmente “há apenas um importador que tem um contrato de longa duração ainda vigente” e que este ano “teve três descargas”.

Portugal ficará “muito brevemente” independente de importações de gás russo, anunciou esta sexta-feira no parlamento o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a União Europeia ter acordado esta semana uma proibição no outono de 2027.

“Assumimos o objetivo de deixarmos de ter qualquer importação de gás vindo da Rússia. Estamos em condições de dizer que há essa possibilidade”, afirmou o chefe do Governo no parlamento, durante um debate sobre o Conselho Europeu de 18 e 19 de dezembro.

Segundo Montenegro, atualmente “há apenas um importador que tem um contrato de longa duração ainda vigente” e que este ano “teve três descargas”.

“Muito brevemente, é nossa convicção, haverá condições para podermos ficar completamente independentes de qualquer fornecimento de gás russo”, sublinhou Montenegro, que respondia a uma pergunta da bancada liberal. “Não que seja uma obrigação a que estejamos vinculados, mas é uma opção que tomamos”, ressalvou.

A União Europeia (UE) alcançou na quarta-feira um acordo para proibir todas as importações de gás russo no outono de 2027. Trata-se de um compromisso alcançado entre o Parlamento Europeu, que desejava uma proibição mais rápida, e os Estados-membros, que queriam um pouco mais de tempo.

Quase quatro anos após a invasão da Ucrânia, a União Europeia pretende privar a Rússia da fonte de receitas financeiras provenientes do gás. A quota do gás russo nas importações de gás da União Europeia passou de 45% em 2021 para 19% em 2024.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portugal será “muito brevemente” independente de importações de gás russo, garante Montenegro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Hungria leva a tribunal plano que trava entrada de gás russo

Lusa,

A UE chegou hoje a um acordo para romper com todas as importações de gás russo em 2027, começando gradualmente a desconexão do gás natural liquefeito até 31 de dezembro de 2026.