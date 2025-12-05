Sonae concentra “pet care” na nórdica Musti que fica com as 65 lojas da ZU em Portugal

O grupo Sonae decidiu concentrar os negócios de produtos e cuidados para animais de estimação (pet care) numa única unidade de negócio comandada pela finlandesa Musti, pela qual há quase dois anos pagou 700 milhões de euros por uma participação a rondar os 80%.

Esta sexta-feira, o conglomerado da Maia anunciou que a Musti chegou a acordo com a MC (que detém os negócios do retalho, como o Continente) para a aquisição da ZU, a marca portuguesa de retalho de produtos e cuidados para animais de estimação que tem à frente o neto de Belmiro de Azevedo.

“A concentração na Musti das nossas atividades de retalho e cuidados para animais de estimação reforça a posição do grupo neste mercado, proporcionando claras sinergias e benefícios de escala. A MC potenciou o desenvolvimento da ZU nos últimos anos de forma notável, posicionando agora a insígnia para um novo ciclo de crescimento, alavancado na manutenção da ligação ao ecossistema MC e na experiência da Musti neste segmento de retalho”, explica João Dolores, CFO da Sonae.

Em comunicado, o grupo liderado por Cláudia Azevedo sublinha que esta operação permite reforçar a posição da Musti enquanto grupo multinacional líder nos países nórdicos e bálticos e com uma posição de referência em Portugal, gerando vendas agregadas de cerca de 470 milhões de euros.

Até aqui integrada na MC, a ZU conta atualmente com 65 lojas em Portugal, 24 das quais com clínica veterinária integrada. Vão continuar a operar com a mesma insígnia e, sublinha a empresa, os clientes mantêm todos os benefícios atuais, incluindo os do ecossistema do Cartão Continente.

Com esta arrumação do portefólio, o grupo Musti passa então a contar com uma rede de mais de 480 lojas de retalho e clínicas veterinárias e com uma equipa superior a 2.300 profissionais, que servem mais de dois milhões de clientes em sete países, segundo dados oficiais.

Líder nos países nórdicos, onde opera com as marcas “Musti ja Mirri” na Finlândia, “Arken Zoo” na Suécia e “Musti” na Noruega, bem como nos países bálticos, onde comprou uma concorrente e opera com a marca “Pet City” na Estónia, Letónia e Lituânia, passa agora a estar presente diretamente em Portugal.