Tâmega e Sousa com nova rede de transporte de passageiros a partir do dia 17

Cerca de 250 autocarros da rede Linhas vão operar, a partir de 17 de dezembro, na região do Tâmega e Sousa, num investimento anual de 15,5 milhões de euros, foi anunciado esta sexta-feira em Penafiel.

A apresentação decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa, na qualidade de autoridade de transportes da região, revela o comunicado, sublinhando que o projeto desenvolveu-se em colaboração com os municípios do território com o propósito de proporcionar um sistema de mobilidade mais eficiente, acessível e ajustado às necessidades da população que reside, estuda ou trabalha na região.

A rede Linhas incluiu um novo modelo tarifário, que integra o cartão Três Rios, permitindo viajar com um único cartão em toda a região e em diversas modalidades. A tecnologia associada ao cartão já se encontra alinhada com o projeto nacional 1Bilhete.pt, que possibilitará, no futuro, o acesso ao bilhete único nacional, acrescenta a nota de imprensa.

Segundo a CIM, serão cerca de 250 autocarros a operar na rede Linhas, representando um investimento anual de 15,5 milhões de euros no âmbito das políticas tarifárias associadas ao título Três Rios.

Ainda segundo a autoridade de transportes local, “a informação detalhada sobre a nova rede Linhas, incluindo mapas, horários, linhas, tarifas e instruções de utilização do cartão Três Rios, está disponível no site oficial: linhasdourotamegaesousa.pt, permitindo aos passageiros conhecer antecipadamente a oferta e preparar as suas deslocações”.

No comunicado, a CIM reforça que, embora alguns aspetos da implementação estejam em fase de ajuste, todas as entidades envolvidas se encontram empenhadas em resolvê-los com a máxima celeridade, garantindo transparência, fiabilidade e um serviço de qualidade.